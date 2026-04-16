Ουγγαρία: «Μετακομίζει» το πρωθυπουργικό γραφείο ο Μαγιάρ

Snapshot Ο Πέτερ Μαγιάρ, νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει το πρωθυπουργικό γραφείο από το μοναστήρι των Καρμελιτών σε υπουργικό κτίριο κοντά στο Κοινοβούλιο.

Το μοναστήρι των Καρμελιτών είχε μετατραπεί σε πρωθυπουργική κατοικία και γραφείο υπό τον Βίκτορ Ορμπαν και θεωρήθηκε σύμβολο κατάχρησης εξουσίας από την αντιπολίτευση.

Ο Βίκτορ Ορμπαν είχε μεταφέρει το κέντρο εξουσίας στο μοναστήρι το 2019, με σκοπό να απομακρύνει την εξουσία από την περιοχή της Πέστης, που συνδέεται με το κομμουνιστικό καθεστώς.

Ο Πέτερ Μαγιάρ θα σχηματίσει κυβέρνηση μετά τη σύγκληση του νέου κοινοβουλίου στις αρχές Μαΐου και σκοπεύει να τροποποιήσει το Σύνταγμα για την αποκατάσταση της λειτουργίας της δημοκρατίας στην Ουγγαρία. Snapshot powered by AI

Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία, ο Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να κυβερνήσει όπως ο προκάτοχός του Βίκτορ Ορμπαν από το μοναστήρι των Καρμελιτών, που φιλοξενούσε μέχρι σήμερα τις πρωθυπουργικές υπηρεσίες και την πρωθυπουργική κατοικία και έχει γίνει για την αντιπολίτευση σύμβολο της κατάχρησης της εξουσίας.

«Το γραφείο του πρωθυπουργού θα επιστρέψει σε υπουργικό κτίριο κοντά στο Κοινοβούλιο», έγραψε στο Χ ο Μαγιάρ.

Το μοναστήρι του 18ου αιώνα είναι κτισμένο επάνω στα ερείπια τζαμιού στον λόφο του Κάστρου της Βούδα που έχει χαρακτηρισθεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Υπήρξε πολιτιστικό κέντρο μέχρι το 2014, όταν το ιδιοποιήθηκε η ουγγρική κυβέρνηση για να εγκατασταθεί εκεί, το 2019, ο Βίκτορ Ορμπαν και οι υπηρεσίες του.

Η επιχείρηση απαίτησε διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και υψηλές δαπάνες. Ηταν μία κίνηση με την οποία ο Ορμπαν ήθελε να σβήσει την ανάμνηση του κομμουνιστικού καθεστώτος που είχε μεταφέρει το κέντρο της εξουσίας στην Πέστη, την κάτω πόλη, όπου βρίσκεται το ουγγρικό κοινοβούλιο.

Ο Ορμπαν πόζαρε μαζί με τους καλεσμένους του στην βεράντα του ιστορικού κτιρίου με θέα στον Δούναβη, αλλά τόσο το μοναστήρι όσο και η περιοχή ήταν κλειστά για το κοινό.

To μοναστήρι των Καρμελιτών όπου στεγαζόταν το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ουγγαρία.

Με το πέρασμα του χρόνου, ο τόπος αυτός έγινε για την αντιπολίτευση σύμβολο μιας εξουσίας καταχρηστικής και αποκομμένης από τους ούγγρους πολίτες.

Το νέο κοινοβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές του Μαΐου και ο Πίτερ Μαγιάρ θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εχει υποσχεθεί αλλαγή καθεστώτος και χάρη στην ισχυρή πλειοψηφία εδρών που έχει εξασφαλίσει θα είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να αποκαταστήσει την λειτουργία της δημοκρατίας στην Ουγγαρία.

