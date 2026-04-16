Στο Κόσοβο ο Δένδιας για να επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου

Πρόγευμα εργασίας με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό, Albin Kurti, στην Πρίστινα είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας απουσίαζε σήμερα από τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου όπως είχε αποκαλύψει από την Τρίτη 14 Απριλίου το Newsbomb.gr, προκειμένου να παραστεί στο Κόσοβο και να επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) στις εγκαταστάσεις της KFOR.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον Διοικητή και άλλους Αξιωματούχους της KFOR.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας» τόνισε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην ΕΛΔΥΚΟ ο Νίκος Δένδιας ενώ ανέφερε προς τα στελέχη πως με την παρουσία τους «επιτρέπετε να υπάρχει ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα, στοιχεία που είναι απαραίτητα», ενώ τους ευχαρίστησε για τον κομβικό ρόλο που επιτελούν.

Επισκέφθηκα την έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (#ΕΛΔΥΚΟ) στο Στρατηγείο της KFOR @NATO_KFOR, στην Πρίστινα.



Αντάλλαξα αναστάσιμες ευχές με τον Διοικητή και τα στελέχη της και ενημερώθηκα για τις δραστηριότητές της.



Τους ευχαρίστησα για την έμπρακτη και ουσιαστική… pic.twitter.com/L9ZwIIKu1P — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 16, 2026

