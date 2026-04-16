Ακίνητα: Αυξήσεις έως 9,7% στις τιμές αγοράς – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης κινούνται ανοδικά πανελλαδικά, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις από την Αττική

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ακίνητα: Αυξήσεις έως 9,7% στις τιμές αγοράς – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
  • Οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,9% και τα ενοίκια κατά 4,2% πανελλαδικά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές πώλησης (9,7%).
  • Τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικιών, ενώ οι πιο οικονομικές περιοχές εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα.
  • Η αύξηση των τιμών πώλησης σε σχέση με τα ενοίκια υποδηλώνει ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και πιέσεις στην προσιτότητα της κατοικίας, ιδιαίτερα για τους ενοικιαστές.
  • Στη Θεσσαλονίκη, περιοχές όπως η Ξηροκρήνη
  • Παναγιά Φανερωμένη και η Σταυρούπολη σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές πώλησης και ενοικίασης το πρώτο τρίμηνο του 2026.
  • Η αγορά στεγαστικών δανείων παρουσιάζει ισχυρή χρηματοδότηση, με υψηλά ποσοστά εκταμίευσης του αιτούμενου ποσού, ειδικά σε δάνεια έως 200.000 ευρώ, παρά την αυξημένη ζήτηση στην αγορά κατοικίας.
Αυξητικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI του Spitogatos, ο οποίος βασίζεται σε δεδομένα αγγελιών από την πλατφόρμα.

Αυξήσεις σε πωλήσεις και ενοίκια

Η Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας κατέγραψε ετήσια αύξηση 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια στιγμή, η ΜΖΤ ενοικίασης σημείωσε άνοδο 4,2% σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ισχυρότερη άνοδος στη Θεσσαλονίκη

Η ανοδική τάση παραμένει έντονη στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα προάστιά τους. Στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος ήταν πιο έντονη, φτάνοντας το 9,7%. Αντίστοιχα, στα ενοίκια καταγράφηκε αύξηση 3,9% στην Αττική και 6,6% στη Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης για κατοικία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη Θεσσαλονίκη να αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική αγορά.

Πιέσεις στην προσιτότητα κατοικίας

Η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές πώλησης σε σχέση με τα ενοίκια υποδηλώνει ενισχυμένη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία ωθεί τις ζητούμενες τιμές ανοδικά.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στην προσιτότητα της κατοικίας, ιδιαίτερα για τους ενοικιαστές.

Τα πιο ακριβά και πιο οικονομικά σημεία της χώρας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας

Τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας 4.167 ευρώ/τ.μ. και 4.000 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας είναι οι εξής: η Π.Ε. Καστοριάς με ΜΖΤ πώλησης στα 538 ευρώ/τ.μ., η Π.Ε. Κοζάνης, η Π.Ε. Φλώρινας, η Π.Ε. Κιλκίς και η Π.Ε. Καρδίτσας.

Στον τομέα της ενοικίασης, συναντούμε και πάλι τα Νότια Προάστια και τις Κυκλάδες, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 13,3 ευρώ/τ.μ. και 12,8 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, στις κορυφαίες πιο ακριβές περιοχές της χώρας, ενώ ακολουθεί το Κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια Προάστια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας, οι πιο οικονομικές περιοχές της χώρας για το 1ο τρίμηνο του 2026 αναδεικνύονται η Π.Ε. Γρεβενών με ΜΖΤ ενοικίασης στα 3,9 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η Π.Ε. Πέλλας, η Π.Ε. Ημαθίας και η Π.Ε. Κιλκίς.

Εξέλιξη των ζητούμενων τιμών για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στην Αττική

Το Spitogatos Insights εξέτασε την εξέλιξη των ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης κατοικιών στην Αττική κατά το 1ο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, τα Νότια Προάστια σχεδόν μονοπωλούν το top 5 των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής, με τη Βουλιαγμένη να βρίσκεται στην κορυφή με ΜΖΤ 7.333 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό, η Γλυφάδα και το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στις πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για αγορά κατοικίας βρίσκεται ο Βαρνάβας με ΜΖΤ πώλησης στα 1.511 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η περιοχή Λεωφόρος Πατησίων-Αχαρνών.

Η Βουλιαγμένη κατακτά και πάλι την κορυφή στις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 ,με ΜΖΤ στα 20,6 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, η Βούλα, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό.

Στις πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας κατατάσσονται οι εξής περιοχές: ο Άγιος Στέφανος με ΜΖΤ ενοικίασης στα 7,0 ευρώ/τ.μ., το Καματερό, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Πέραμα και οι Αχαρνές.

Οι περιοχές που ξεχώρισαν κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 για τις σημαντικές αυξήσεις που σημείωσαν στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι η περιοχή του Υμηττού, ενώ ακολουθούν η Δροσιά, ο Ταύρος, η Δάφνη και η Αγία Βαρβάρα.

Στο κομμάτι της ενοικίασης, οι περιοχές που αναδεικνύονται με ετήσιες αυξήσεις ηπιότερες σε σχέση με την πώληση, είναι: ο Υμηττός, το Πέραμα, τα Μελίσσια, οι Αχαρνές και το Χαϊδάρι.

Οι σημαντικές ετήσιες αυξήσεις που σημειώνονται στις ζητούμενες τιμές πώλησης σε Ταύρο και Δάφνη, καθώς και στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης σε Πέραμα, Αχαρνές και Χαϊδάρι, υπογραμμίζουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον αυτών που αναζητούν κατοικία — είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση — σε λιγότερο δημοφιλείς αλλά πιο οικονομικά προσιτές περιοχές.

Θεσσαλονίκη: Οι περιοχές που ξεχώρισαν το 1ο τρίμηνο ως πιο ακριβές,πιο οικονομικές και με τη μεγαλύτερη δυναμική

Όπως αναφέρθηκε, οι ετήσιες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικίας στη Θεσσαλονίκη ήταν σημαντικές κατά το 1ο τρίμηνο του 2026. Ειδικότερα, οι πιο ακριβές περιοχές της συμπρωτεύουσας για το 1ο τρίμηνο του 2026 είναι η Καλαμαριά με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.142 ευρώ/τ.μ., το Κέντρο της Θεσσαλονίκης (3.000 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.989 ευρώ/τ.μ.), ενώ οι περιοχές με την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας είναι το Κέντρο της Θεσσαλονίκης με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 11,7 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (11,3 ευρώ/τ.μ.) και η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (10,9 ευρώ/τ.μ.).

Οι πιο οικονομικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας το 1ο τρίμηνο του 2026 εντοπίζονται στα Προάστιά της και είναι οι εξής: Καλλιθέα (926 ευρώ/τ.μ.), Μυγδονία (935 ευρώ/τ.μ.) και Βασιλικά (1.125 ευρώ/τ.μ.). Οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στη Θεσσαλονίκη εντοπίζονται και πάλι στα Προάστια της πόλης και είναι το Ωραιόκαστρο με ΜΖΤ ενοικίασης στα 5,4 ευρώ/τ.μ., η Μίκρα (5,5 ευρώ/τ.μ.) και τα Βασιλικά (5,6 ευρώ/τ.μ.).

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να καταγράφει έντονη κινητικότητα στην αγορά κατοικίας, με συγκεκριμένες περιοχές να ξεχωρίζουν τόσο στις πωλήσεις όσο και στα ενοίκια. Στις πωλήσεις, τη μεγαλύτερη άνοδο στη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημείωσε η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας ετήσια αύξηση άνω του 25%. Ισχυρή ανοδική πορεία παρουσίασαν επίσης η Σταυρούπολη και η Χαλάστρα στα Προάστια της πόλης.

Αντίστοιχα, στον τομέα των ενοικιάσεων, τη μεγαλύτερη δυναμική για το 1ο τρίμηνο του 2026 εμφάνισαν η Θέρμη και η Μενεμένη στα Προάστια της Θεσσαλονίκης, καθώς και η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η αγορά στεγαστικών δανείων το 1ο τρίμηνο του 2026

Για πολλούς, η έγκριση στεγαστικού δανείου αποτελεί το πρώτο και πιο καθοριστικό βήμα για την απόκτηση κατοικίας. O μεγαλύτερος μεσίτης πιστώσεων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, και στρατηγικός συνεργάτης του Spitogatos, η IMS-FC παρέχει στοιχεία γύρω από την αγορά στεγαστικών δανείων κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, o δείκτης Loan-To-Value (LTV) δείχνει το ποσοστό του δανείου σε σχέση με την συνολική αξία του ακινήτου και στον παρακάτω πίνακα φαίνεται χαρακτηριστικά η διαμόρφωση του δείκτη ανά αξία δανείου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δείκτης LTV είναι αυξημένος κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 σε όλες τις βαθμίδες αξίας δανείου, με τη σημαντικότερη αύξηση να σημειώνεται στη βαθμίδα 50-70 χιλιάδες ευρώ.

Εξετάζοντας περαιτέρω τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2026, αποτυπώνεται μια συνολικά ισχυρή εικόνα έγκρισης στεγαστικών δανείων στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των δανειοληπτών έλαβε το 100% του αιτούμενου ποσού στις περισσότερες κατηγορίες δανείου.

Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά πλήρους εκταμίευσης καταγράφονται στα δάνεια 50.000-70.000 ευρώ (96,8%), 70.000-100.000 ευρώ (95,5%) και 150.000-200.000 ευρώ (95,3%), ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό και στην κατηγορία έως 50.000 ευρώ (92,9%).

Αντίθετα, μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ αιτούμενου και τελικά εγκριθέντος ποσού εμφανίζεται στις κατηγορίες 100.000-150.000 ευρώ, όπου το 17,1% δεν έλαβε το σύνολο του ποσού που ζήτησε, και 200.000-300.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό 14,6%.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η χρηματοδότηση παραμένει προσβάσιμη για τους αγοραστές κατοικίας, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης και έντονης κινητικότητας στην αγορά.

Σχετικά με τον Spitogatos

Ο Spitogatos είναι η Νο.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα, με πάνω από 3 εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες που βλέπουν περισσότερες από 100 εκατομμύρια σελίδες το μήνα. Μετά την ίδρυσή του το 2006 και την αρχική ερασιτεχνική ενασχόληση των ιδρυτών του, ο Spitogatos υπήρξε η πρώτη ελληνική Tech Startup που άντλησε κεφάλαια από venture capital fund το 2009 και από το 2014 ανήκει στον όμιλο της Real Web, που ελέγχει, μεταξύ άλλων, το Immobiliare.it, τη No.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ιταλία.

Σχετικά με το Spitogatos Insights    

Το Spitogatos Insights αποτελεί ένα νέο, καινοτόμο Business Unit του Spitogatos, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία Big Data και Data Intelligence με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην ελληνική αγορά Real Estate και την παροχή «έξυπνης» και σε βάθος ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό. Αφού επεξεργαστεί στοιχεία από πολλαπλές πηγές, το Spitogatos Insights προχωρά σε καθαρισμό, οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων με βάση δείκτες όπως η ζήτηση και η προσφορά ακινήτων, εκθέσεις για τη δυναμική της αγοράς και άλλα. Με αυτό το τρόπο, θεσμικοί παράγοντες της αγοράς — όπως τράπεζες, συμβουλευτικές εταιρείες και εταιρείες εκτίμησης ακινήτων — αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων και αξιόπιστων στοιχείων και δεδομένων τα οποία συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ορθή λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

