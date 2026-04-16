Κατασκευαστικές και developers βλέπουν ευκαιρίες στα φοιτητικά σπίτια και την κοινωνική κατοικία

Περιθώρια κέρδους στην φοιτητική – κοινωνική και γενικότερα την προσιτή κατοικία, βλέπουν developers και κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνουν στους άμεσους σχεδιασμούς τους όλο και περισσότερα τέτοια projects.

Βασική αφορμή, για αυτήν τους την απόφαση αποτελεί το τεράστιο στεγαστικό κενό που ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια τη χώρα το οποίο πλέον έχει μετατραπεί σε πρώτου μεγέθους κοινωνικό πρόβλημα και βάζει φρένο στα όνειρα κυρίως νέων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια αλλά όχι μόνο σε αυτούς.

Έτσι λοιπόν κατασκευαστικοί όμιλοι, developers και εταιρείες real estate, βλέποντας το μεγάλο χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά κατοικίας, που πλήττει ιδιαίτερα τα χαμηλομεσαία εισοδηματικά στρώματα, στοχεύουν σε οικιστικά έργα για την στέγαση φοιτητών, νέων ζευγαριών και γενικότερα νεότερων ανθρώπων που με τις σημερινές τιμές αγοράς και ενοικίασης δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν το δικό τους σπίτι.

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και η Dimand η οποία έχοντας μελετήσει ανάλογα μοντέλα του εξωτερικού που έχουν στεφθεί με επιτυχία θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τη δική της πρόταση ώστε να δοθεί λύση στην αναζήτηση στέγης.

Σε πρώτη φάση η Dimand θέλει να κατασκευάσει περίπου 140 σπίτια, τα οποία θα απευθύνονται σε άτομα ή σε νοικοκυριά των δύο ατόμων με το ενοίκιο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες τους δηλαδή το ενοίκιο να μην φτάνει το 60% του μηνιαίου εισοδήματος, ή σε περίπτωση πώλησης να μην απαιτεί ο αγοραστής να έχει συγκεντρώσει μισθούς 30 ετών.

Το εμβαδόν τους θα είναι από 65 έως 100 τμ, δηλαδή δυάρια ή τριάρια, με το ενοίκιο να ανέρχεται σε πρώτη φάση μεταξύ των 600 και 650 ευρώ το μήνα. Επίσης η Dimand θα προτείνει λύσεις όπως οι επιδοτήσεις από τους Δήμους προς τους ενοικιαστές έτσι ώστε να πέφτει η τιμή των μισθωμάτων, όπως και της σημαντικής μείωση του ΦΠΑ για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην προσιτή κατοικία.

Γενικότερα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας διάλογος μεταξύ developers και πολιτείας για να ακολουθήσει η Ελλάδα ένα μοντέλο ανάλογο με αυτό της Πορτογαλία ή της Ιταλίας, με μείωση του ΦΠΑ στο 9% ώστε οι ενοικιαστές να αποκτήσουν με αυτό τον τρόπο έκπτωση ενοικίου κατά 19%, ή εναλλακτικά όποιος πουλάει σπίτι έως και 300.000 ευρώ να φορολογείται με 9%

Ωστόσο, θα υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε οι ΑΕΕΑΠ και οι κατασκευαστές να πάρουν την έκπτωση αυτή με ελάχιστο αριθμό τις 50 κατοικίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της η Dimand στοχεύει σε κερδοφορία της τάξης του 5% από το μοντέλο αυτό ενώ έχει ήδη αποκτήσει οικόπεδα σε μη δημοφιλείς περιοχές.

Ο επικεφαλής της Dimand Δημήτρης Ανδριόπουλος ανακοίνωσε τα σχέδια του στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Εκεί τόνισε ότι οι επόμενες συμφωνίες της Dimand θα βασιστούν στη δημιουργία funds τύπου Skyline (το πακέτο ακινήτων της Alpha Bank), στις αστικές αναπλάσεις, στον τομέα της προσιτής κατοικίας και στα τουριστικά έργα. Η Dimand έχει δρομολογήσει 13 projects, έξι εκ των οποίων έχουν ήδη μπει στη φάση της κατασκευής, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανακοίνωση έως τριών νέων έργων το προσεχές τρίμηνο, αφού είναι προσυμφωνημένα. Υπενθυμίζεται ότι η μεικτή αξία χαρτοφυλακίου της Dimand ξεπερνά τα 1,7 δισ. ευρώ.

