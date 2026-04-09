Συνεχίζουν την «επιθετική πολιτική» εξαγορών οι ελληνικές τράπεζες – Οι επόμενοι στόχοι

Ποιες τράπεζες είναι στο «χορό» των εξαγορών

Γεώργιος Καλούμενος

Συνεχίζουν την «επιθετική πολιτική» εξαγορών οι ελληνικές τράπεζες – Οι επόμενοι στόχοι
Την πολιτική τους να εξαγοράζουν επιχειρήσεις με συμπληρωματικές δραστηριότητες που αποφέρουν κυρίως μη επιτοκιακά έσοδα, έτσι ώστε να μειώσουν την εξάρτηση της κερδοφορίας τους από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων στις οποίες προχωρούν οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως συνεχίζουν με την ίδια ένταση οι ελληνικές τράπεζες.

Τελευταία και ηχηρότατη κίνηση ήταν αυτή της Alpha bank που εξαγόρασε την, εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο, Alpha Trust που εξειδικεύεται στην διαχείριση περιουσίας. Πρόκειται για μία εταιρεία που διαθέτει ένα αξιοσέβαστο χαρτοφυλάκιο πελατών και διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Επιπλέον η συνένωση του χαρτοφυλακίου της Alpha Trust με αυτό της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα για την Alpha Bank.

H εξαγορά αυτή έρχεται να προστεθεί στις πολλές και σημαντικές κινήσεις που έχει κάνει πρόσφατα η τράπεζα όπως της Flexfin, που προσφέρει λύσεις factoring για μικρές επιχειρήσεις, της Axia Ventures που ειδικεύεται στο investment banking, την AstroBank στην Κύπρο, και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των Altius Insurance και Universal Life επίσης στην Μεγαλόνησο.

H Alpha Bank με την απόκτηση των εταιρειών αυτών έχει δημιουργήσει ένα πλήρες «οικοσύστημα» χρηματοπιστωτικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσα από το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει το διευρυμένο πελατολόγιο, να κάνει σταυροειδής πωλήσεις και να πετύχει σημαντική διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, που πλέον μεγάλο ποσοστό θα προέρχεται και από προμήθειες.

Και νέα τράπεζα στο στόχαστρο της CrediaBank

Τις επιθετικές κινήσεις στο μέτωπο των εξαγορών φαίνεται ότι θα συνεχίσει και η CrediaBank παρά το γεγονός της πολύ πρόσφατης απόκτησης της HSBC Malta που σχεδόν διπλασιάζει τα μεγέθη της.

Η διοίκηση, μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, έχει προσθέσει στα πιθανά σενάρια και την εξαγορά κάποιας, μικρής σε μέγεθος, τράπεζας αν και όταν προκύψει ευκαιρία, ενώ σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις ανώτατων στελεχών στο στόχαστρο ήδη βρίσκονται περιπτώσεις ασφαλιστικών, private banking ή wealth management εταιρειών.

Βέβαια η διοίκηση δεν διευκρινίζει αν η κίνηση θα αφορά κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού μόνο ότι θα είναι μικρότερου μεγέθους από την πρόσφατη εξαγορά της HSBC Malta.

Πάντως η Μάλτα είναι από τις ευνοημένες, μέχρι στιγμής, αγορές μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς θεωρείται ασφαλής προορισμός για καταθέσεις και επενδυτικά κεφάλαια.

Υπενθυμίζεται ότι η CrediaBank, όπως έχει επίσημα ανακοινώσει, βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της χρηματιστηριακής Παντελάκης.

Στον «χορό» των εξαγορών έχει μπει πρόσφατα και η Optima Bank η οποία βρίσκεται σε «προκαταρκτικές και μη δεσμευτικές διερευνητικές επαφές» για ενδεχόμενη συναλλαγή απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών στην Euroxx.

Πρόκειται για εταιρία με σημαντική δραστηριότητα στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, στην ελληνική και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προσφέροντας ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων – υπηρεσιών και είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εμφανίζει εντυπωσιακή εικόνα στα οικονομικά της μεγέθη για τη χρήση του 2025, με την κερδοφορία προ φόρων να καταγράφει άλμα στα 17,4 εκατ. ευρώ, από 5,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 46,2 εκατ. ευρώ, οδηγώντας το περιθώριο κέρδους σε εκρηκτική άνοδο στο 37,6%, έναντι 16,4% το 2024.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενίσχυση έπαιξε η δραστηριότητα στις αγορές μετοχών και παραγώγων, όπου τα σχετικά έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ, από μόλις 0,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

