Κλειστές οι τράπεζες για 4 ημέρες - Πώς θα κάνουμε τις συναλλαγές μας

Τέσσερις συνεχόμενες ημέρες χωρίς τη λειτουργία των τραπεζικών καταστημάτων φέρνει το Πάσχα του 2026, καθώς το κοινό δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα γκισέ από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου). Τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη 14 Απριλίου.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, οι πολίτες θα πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης. Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ κανονικά λειτουργούν και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Επιπλέον, οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς στα καταστήματα, ενώ οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, με την προϋπόθεση ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών.