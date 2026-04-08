Στα χέρια του ομίλου Alshaya τα Starbucks Ελλάδας – Έχασε το προτελευταίο «ασημικό» ο Μαρινόπουλος

Γεώργιος Καλούμενος

Στα χέρια του πανίσχυρου ομίλου Alshaya περνά η ιδιοκτησία και διαχείριση της αλυσίδας Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο, η οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσε υπό τη διοίκηση της οικογένειας Μαρινόπουλου, σε ένα deal που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη συγκεκριμένη αγορά.

Κι αυτό καθώς ο Όμιλος Alshaya συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους και μακροβιότερους αδειοδοτημένους συνεργάτες των Starbucks παγκοσμίως. Από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Κουβέιτ το 1999, λειτουργεί σήμερα περισσότερα από 2.000 καταστήματα σε 13 χώρες, εξυπηρετώντας καθημερινά πάνω από ένα εκατομμύριο πελάτες. Συνολικά το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Alshaya εκτείνεται στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική (MENA), την Τουρκία και την Ευρώπη, με περισσότερα από 3.500 καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι ο όμιλος Alshaya είχε ξαναπροσπαθήσει πριν μερικά χρόνια να αγοράσει το franchise των Starbucks από τη Μαρινόπουλος για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν.

Εξάλλου σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό για το 2023 που δημοσίευσε η “Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ”, αν και κατάφερε να γυρίσει από ζημιές σε κέρδη ύψους 430 χιλ. ευρώ, ο συνολικός δανεισμός της στα τέλη του 2023 ανερχόταν σε €28,587 εκατ. Και όπως αναφέρεται στις καταστάσεις «τα τραπεζικά δάνεια είναι μη εξυπηρετούμενα από τη χρήση του 2016».

Έτσι ο όμιλος Μαρινόπουλου, που στις «δόξες του» αποτελούσε τον μεγαλύτερο εμπορικό όμιλο στην Ελλάδα με παρουσία σε οργανωμένο λιανεμπόριο (Carrefour-Μαρινόπουλος, Marks & Spencer, Sephora) και άλλους κλάδους όπως φάρμακα και φυσικά τα Starbucks έμεινε ουσιαστικά με την GAP στην ελληνική αγορά.

Η ελληνική αλυσίδα Starbucks, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002, και είχε φτάσει να έχει καταστήματα ακόμα και στην Αυστρία και την Ελβετία αλλά και σε χώρες των Βαλκανίων, αριθμεί σήμερα 30 σημεία στην Ελλάδα και 18 στην Κύπρο, απασχολώντας περίπου 500 εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στις 30 Ιουνίου του 2023 η Μαρινόπουλος υπέγραψε νέα δεκαετή σύμβαση δικαιόχρησης με την Starbucks για να την πουλήσει σε λιγότερο από τρία χρόνια αργότερα.

Με την προσθήκη του δικτύου της Μαρινόπουλος το Alshaya Group μπαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά και τα Βαλκάνια, με προοπτικές για περαιτέρω επέκταση στη «Γηραιά Ήπειρο».

Ο Saleh Alshaya, Πρόεδρος των Starbucks στην Alshaya Group, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας μέσω του δικτύου καταστημάτων Starbucks. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους νέους μας συναδέλφους, διευρύνοντας τις επιλογές των πελατών μας, ώστε να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους καφέ Starbucks σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την επιχείρησή μας και προσβλέπουμε σε ένα δυναμικό μέλλον»

Ο Duncan Moir, Πρόεδρος της Starbucks EMEA, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Όμιλο Alshaya, ώστε να φέρουμε τα Starbucks σε ακόμη περισσότερους λάτρεις του καφέ σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Μαρινόπουλου για τη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία των τελευταίων 24 ετών. Ως ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές δικαιοχρησίας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος αδειοδοτημένος συνεργάτης μας, o Όμιλος Alshaya διαθέτει τα εχέγγυα για να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία Starbucks στην περιοχή και να την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες».

Ο Γιάννης Μαρινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μαρινόπουλου πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους υποστήριξή από το 2002. Εύχομαι στον Όμιλο Alshaya κάθε επιτυχία. Παράλληλα, ευχαριστούμε τον Όμιλο Starbucks για τη μακροχρόνια υποστήριξη, συνεργασία και εμπιστοσύνη που έδειξε στην οικογένεια Μαρινόπουλου τα τελευταία 24 χρόνια».

Υπό τη νέα ηγεσία της Jacqueline Delpippo, Business Manager της Starbucks Ελλάδας & Κύπρου στον Όμιλο Alshaya, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση μίας ομαλής μετάβασης και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών του δικτύου καταστημάτων Starbucks.

Σε επόμενο στάδιο, το δίκτυο Starbucks σε Ελλάδα & Κύπρο του Ομίλου Alshaya θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, εξετάζοντας παράλληλα ευκαιρίες για την ανάπτυξη της παρουσίας της στην περιοχή.

Η νέα λειτουργική οντότητα θα φέρει την επωνυμία «Alshaya Hellas SMSA» στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «Murgab Cyprus Ltd».

