Βρετανία: Φόβοι για ταραχές μετά από ομαδικό βιασμό γυναίκας – Ένταση σε διαδήλωση

Στην πόλη Επσομ της Βρετανίας σημειώθηκε ομαδικός βιασμός γυναίκας περίπου 20 ετών έξω από εκκλησία μετά από νυχτερινή έξοδο.

Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν απαιτώντας από την αστυνομία να δημοσιοποιήσει τις περιγραφές των υπόπτων, προκαλώντας ένταση και πετροβολισμούς προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία του Σάρεϊ αύξησε την παρουσία της στην περιοχή και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί ταραχές.

Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να αποφύγει εικασίες για την ταυτότητα των υπόπτων, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να εντείνει τις τοπικές εντάσεις.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει εκδώσει μόνο δύο επίσημες δηλώσεις και διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να δημοσιοποιήσει τις περιγραφές των υπόπτων.

Τεταμένο είναι το κλίμα στην πόλη Επσομ στο Σάρεϊ της Βρετανίας μετά από τον ομαδικό βιασμό μίας γυναίκας. Χθες πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καθώς οι κάτοικοι απαιτούν από την αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα την περιγραφή των ανδρών που είναι ύποπτοι για τον ομαδικό βιασμό.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα στους αστυνομικούς και ειδικές μονάδες της αστυνομίας. Μάλιστα κάποιοι φώναζαν τους αστυνομικούς «προδότες». Ήδη η αστυνομία έχει αυξήσει την παρουσία της στην περιοχή υπό τον φόβο ταραχών.

Σήμερα η αστυνομία του Σάρεϊ προειδοποίησε ότι «δεν θα ανεχθεί ταραχές». Πριν από την διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η αστυνομία είχε προχωρήσει μόνο σε δύο επίσημες δηλώσεις για την υπόθεση βιασμού. Εξήγησε ότι διέθετε «επαρκείς πληροφορίες» για να δημοσιοποιήσει περιγραφές των υπόπτων.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά είναι ότι μία γυναίκα περίπου 20 ετών δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Απριλίου αφού είχε βγει από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία ομάδα ανδρών την ακολούθησε καθώς έφευγε και την ακινητοποίησε έξω από εκκλησία.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιες κάτοικοι της πόλης υποθέτουν ότι οι δράστες είναι μετανάστες και προστατεύονται από την αστυνομία. Έτσι η αστυνομία του Σάρεϊ κάλεσε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με την ταυτότητα των υπόπτων και ανέφερε «αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον εντάσεις εντός των τοπικών μας κοινοτήτων».