Βρετανία: Φόβοι για ταραχές μετά από ομαδικό βιασμό γυναίκας – Ένταση σε διαδήλωση

Ένταση προκλήθηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πόλη Επσομ καθώς οι κάτοικοι απαιτούν από την αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα τις περιγραφές των υπόπτων

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Στην πόλη Επσομ της Βρετανίας σημειώθηκε ομαδικός βιασμός γυναίκας περίπου 20 ετών έξω από εκκλησία μετά από νυχτερινή έξοδο.
  • Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν απαιτώντας από την αστυνομία να δημοσιοποιήσει τις περιγραφές των υπόπτων, προκαλώντας ένταση και πετροβολισμούς προς τις αστυνομικές δυνάμεις.
  • Η αστυνομία του Σάρεϊ αύξησε την παρουσία της στην περιοχή και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί ταραχές.
  • Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να αποφύγει εικασίες για την ταυτότητα των υπόπτων, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να εντείνει τις τοπικές εντάσεις.
  • Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει εκδώσει μόνο δύο επίσημες δηλώσεις και διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να δημοσιοποιήσει τις περιγραφές των υπόπτων.
Τεταμένο είναι το κλίμα στην πόλη Επσομ στο Σάρεϊ της Βρετανίας μετά από τον ομαδικό βιασμό μίας γυναίκας. Χθες πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καθώς οι κάτοικοι απαιτούν από την αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα την περιγραφή των ανδρών που είναι ύποπτοι για τον ομαδικό βιασμό.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα στους αστυνομικούς και ειδικές μονάδες της αστυνομίας. Μάλιστα κάποιοι φώναζαν τους αστυνομικούς «προδότες». Ήδη η αστυνομία έχει αυξήσει την παρουσία της στην περιοχή υπό τον φόβο ταραχών.

Σήμερα η αστυνομία του Σάρεϊ προειδοποίησε ότι «δεν θα ανεχθεί ταραχές». Πριν από την διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η αστυνομία είχε προχωρήσει μόνο σε δύο επίσημες δηλώσεις για την υπόθεση βιασμού. Εξήγησε ότι διέθετε «επαρκείς πληροφορίες» για να δημοσιοποιήσει περιγραφές των υπόπτων.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά είναι ότι μία γυναίκα περίπου 20 ετών δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Απριλίου αφού είχε βγει από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία ομάδα ανδρών την ακολούθησε καθώς έφευγε και την ακινητοποίησε έξω από εκκλησία.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιες κάτοικοι της πόλης υποθέτουν ότι οι δράστες είναι μετανάστες και προστατεύονται από την αστυνομία. Έτσι η αστυνομία του Σάρεϊ κάλεσε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με την ταυτότητα των υπόπτων και ανέφερε «αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον εντάσεις εντός των τοπικών μας κοινοτήτων».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ορμπανίσκος των Βαλκανίων ο πρωθυπουργός, και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου δράστη που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό σχολείου

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Μπορούμε να το κάνουμε με τον ευκόλο ή τον δύσκολο τρόπο

14:59ANNOUNCEMENTS

Με την υπογραφή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών–Γυναικών 2026

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαπληκτισμός Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Πόσα ψέματα λέτε»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 27χρονος κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας επιτίθεται στους «τυράννους» που ξοδεύουν δισεκατομμύρια για πολέμους

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στο τέλος της 4ετιας οι εκλογές – Εντός Μαΐου η συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε συνεργείο μοτισικλετών στον Κορυδαλλό - Ένας ελαφρά τραυματίας

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου 6 εβδομάδες – Προειδοποίηση για ακυρώσεις πτήσεων

14:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε, κύριε Μητσοτάκη

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρκα: Ο κ. Μητσοτάκης μπέρδεψε το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας χωρίς ρούχα βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα

14:20WHAT THE FACT

ΟΑΚΑ: Χαμός με τα εισιτήρια των Metallica - Μεγάλη αισχροκέρδεια στη μεταπώληση

14:18WHAT THE FACT

Για 25 χρόνια δεν του έδιναν άδεια και τελικά τον απέλυσαν: Το βρετανικό δικαστήριο τον δικαίωσε

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κόσοβο ο Δένδιας για να επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: «Μετακομίζει» το πρωθυπουργικό γραφείο ο Μαγιάρ - Δεν θα κυβερνήσει από το μοναστήρι που φιλοξενούσε τον Όρμπαν

14:11ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Παρουσιαστής μπέρδεψε το φακελάκι σε γάμο - Έδωσε κατά λάθος την πιστωτική του κάρτα

14:06ΕΥ ΖΗΝ

Τι ώρα να πάρετε το συμπλήρωμα μελατονίνης ανάλογα αν είναι αργής ή γρήγορης αποδέσμευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά – Συντετριμμένος ο πατέρας της Μυρτούς: «Με κατέστρεψαν, τα υποκείμενα αυτά της “κολλούσαν” της κόρης μου αλλά εκείνη δεν ενέδιδε»

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαπληκτισμός Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Πόσα ψέματα λέτε»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας χωρίς ρούχα βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Φόβοι για ταραχές μετά από ομαδικό βιασμό γυναίκας – Ένταση σε διαδήλωση

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στο τέλος της 4ετιας οι εκλογές – Εντός Μαΐου η συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η παρουσία σκόνης «καθαρίζει» την ατμόσφαιρα - Η ανάλυση Κολυδά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 27χρονος κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

12:57ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες - Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες - Δεν υπήρχε έλλειψη ιατρών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ