Κιλκίς: Προσποιήθηκε τον λογιστή και απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 18.200 ευρώ

Snapshot

Η Αστυνομία Παιονίας κατάφερε να διαλευκάνει υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 2026 σε περιοχή του Κιλκίς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου, ένας συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος τον λογιστή του γιου της. Με πειστικό τρόπο την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της σε μία σακούλα. Στη συνέχεια, τα χρυσά κοσμήματα και λίρες, συνολικής αξίας 18.200 ευρώ όπως δήλωσε η ίδια, παραδόθηκαν σε ανήλικο συνεργό των δραστών.

Σημειώνεται ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα που είχε εκμισθωθεί από ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα. Το όχημα αυτό παραδόθηκε στη συνέχεια στους υπόλοιπους δύο συνεργούς, διευκολύνοντας τη διαφυγή τους.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του συνεργού που τηλεφώνησε στην παθούσα, καθώς και για τυχόν συμμετοχή των εμπλεκόμενων σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.