Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας. Το περιστατικό έγινε χθες στις 00:30 ενώ ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιου δρόμου στο κέντρο της πόλης, όπου και κατέληξε μετά την πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.