Η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση της Αττικής με ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης νερού

Η κλιματική κρίση δεν αφορά στο μακρινό μέλλον, καθώς οι επιπτώσεις της είναι ήδη ορατές και στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. Η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων λόγω της σημαντικής μείωσης των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων και της παρατεταμένης ξηρασίας, καθώς και οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν θέσει τον πλανήτη σε κατάσταση συναγερμού, με το νερό να αναδεικνύεται στον πολυτιμότερο πόρο της εποχής μας.

Ειδικά για την Αττική, μία περιοχή που συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες της Μεσογείου, η ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων αποθεμάτων είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας τα επόμενα χρόνια.

Εκτεταμένο δίκτυο 14.000 χλμ. ύδρευσης και 8.500 χλμ. αποχέτευσης

Η διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης της πρωτεύουσας της χώρας είναι προφανές πως αποτελεί ένα σύνθετο έργο που απαιτεί εμπειρία, τεχνογνωσία και συνεχή παρακολούθηση. Με πάνω από έναν αιώνα λειτουργίας, η ΕΥΔΑΠ αποτελεί τον κύριο πυλώνα της ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα μας, δεδομένου ότι καλύπτει τις ανάγκες περίπου του 40% του πληθυσμού της Ελλάδας για να εξυπηρετήσει 4 εκατ. πολίτες στην ύδρευση και 3 εκατ. στην αποχέτευση.

Με ένα δίκτυο που εκτείνεται σε 14.000 χλμ. ύδρευσης και 8.500 χλμ. αποχέτευσης, η πρόκληση δεν είναι μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Urban Water Atlas, το νερό της Αττικής κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρώπη, παραμένοντας ταυτόχρονα ένα από τα φθηνότερα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από καθημερινούς ελέγχους 365 ημέρες τον χρόνο, σε διαπιστευμένα με ISO 17025 εργαστήρια που χρησιμοποιούν σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους και τεχνολογία αιχμής.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου (Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ)

Οι προκλήσεις της ξηρασίας και η απάντηση των 2,5 δισ. ευρώ

Η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων καθιστά επιτακτική ανάγκη τις επενδύσεις για τη διαχείρισή τους. Σε αυτήν την πρόκληση, η ΕΥΔΑΠ απαντά με ένα φιλόδοξο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ που στοχεύει στη διασφάλιση της επάρκειας νερού, τη βελτίωση της ποιότητάς του και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Το πλάνο αυτό εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του υδροδοτικού συστήματος με κύριους άξονες την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα από τα έργα που ξεχωρίζουν είναι η εγκατάσταση 2 εκατ. «έξυπνων» μετρητών, οι οποίοι θα επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα Νερού), μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/, όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ)

Στο επίκεντρο η Ανατολική Αττική

Η Ανατολική Αττική για δεκαετίες υστερούσε σε βασικές υποδομές αποχέτευσης. Αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει, καθώς η ΕΥΔΑΠ προβλέπει να προχωρήσει σε επενδύσεις που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατασκευή 1.500 χλμ. νέων αγωγών και 3 νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), όπως και η σύνδεση 75.000 ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης με στόχο να εξυπηρετήσει συνολικά 410.500 κατοίκους. Παράλληλα, προωθούνται νέα έργα συνολικής αξίας 958 εκατ. ευρώ, τα οποία συμβάλλουν στην επέκταση των υπηρεσιών, βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών της περιοχής.

Προωθώντας την κυκλική οικονομία

Η νέα εποχή στη διαχείριση του νερού απαιτεί να σταματήσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως αναλώσιμο προϊόν. Μέσα από την αναβάθμιση των αντλιοστασίων, των δικτύων και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην παραγωγή εκροών υψηλής ποιότητας. Το «ανακυκλωμένο» νερό μπορεί πλέον να επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευση και άλλες χρήσεις, μειώνοντας την πίεση στα αποθέματα πόσιμου νερού.

Η ανθεκτικότητα των υποδομών, η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων είναι ο μόνος δρόμος για να θεωρείται η Αττική μία περιοχή εφάμιλλη των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται διαμορφώνουν ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης του νερού, το οποίο απαντά στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Δεν πρόκειται απλώς για τεχνικά έργα αλλά για μια στρατηγική επιλογή, με άμεσο όφελος για τον πολίτη, το περιβάλλον και, κυρίως, για τις επόμενες γενιές. Γιατί το μέλλον της Αττικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με κάθε σταγόνα νερού που διασφαλίζεται σήμερα.