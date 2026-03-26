Ληστεία στο Λουτράκι: Απείλησαν τους υπαλλήλους οι δράστες - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Έσπασαν την τζαμαρία, άρπαξαν 32.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ληστεία στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι

  • Δύο δράστες λήστεψαν το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι, αρπάζοντας 32.000 ευρώ κατά τον ανεφοδιασμό του ΑΤΜ.
  • Οι ληστές χρησιμοποίησαν όπλα και βαριοπούλες, απειλώντας τους υπαλλήλους, ενώ είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
  • Οι αυτόπτες μάρτυρες δεν μπόρεσαν να δώσουν ακριβή περιγραφή του οχήματος διαφυγής, ενώ η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό και επιπλέον μάρτυρες.
  • Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν εκ των προτέρων τον χρόνο ανεφοδιασμού του ΑΤΜ.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συμμετέχει στην έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο δράστες πλησίασαν το υποκατάστημα κρατώντας όπλα και βαριοπούλες, έσπασαν την τζαμαρία και άρπαξαν 32.000 ευρώ, την ώρα που οι υπάλληλοι ανεφοδίαζαν το ΑΤΜ. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ΙΧ που βρισκόταν έξω από τα ΕΛΤΑ και εξαφανίστηκαν.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Action24, οι δράστες «είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με αυτά που ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες. Αναφέρουν δύο άτομα, χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν αν υπήρχε και άλλο άτομο ή άλλα άτομα στο όχημα το οποίο τους ανέμενε εξωτερικά του καταστήματος».

Επιπλέον, οι αυτόπτες μάρτυρες «δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ακριβή περιγραφή του οχήματος, παρά μόνο το όνομα στην ΕΛ.ΑΣ. και είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, καθώς καταλαβαίνετε τι σύχγυση προκαλείται μετά από ένα τέτοιο περιστατικό», προσθέτει η κ. Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι «για αυτό ακριβώς οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από εδώ και πέρα, όπως και μάρτυρες, οι οποίοι μπορεί να μη βρίσκονταν μπροστά στο υποκατάστημα, αλλά σε κάποια άλλη οδό και παρατήρησαν υπόπτη κίνηση ή κίνηση αυτού του οχήματος».

Οι δράστες γνώριζαν για τον ανεφοδιασμό

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι οι δράστες «γνώριζαν τη στιγμή που πραγματοποιείται ο ανεφοδιασμός του ΑΤΜ και για αυτό πραγματοποίησαν την ενέργεια εκείνη τη χρονική στιγμή, παρόλο που είναι πολύ κεντρικό σημείο και υπάρχει κίνηση, είτε με τα καταστήματα της περιοχής».

Ανέφερε επιπλέον ότι οι ληστές «απείλησαν υπαλλήλους έχοντας στην κατοχή τους κάποια όπλα», τα οποία, όπως είπε δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ήταν καλάσνικοφ, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες. Ο τύπος των όπλων θα επιβεβαιωθεί όταν οι αστυνομικοί εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό για να δουν τον οπλισμό που έφεραν οι δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, μιλούσαν ελληνικά.

Σημειώνεται ότι, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει επίσης μεταβεί στο Λουτράκι, προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα των τοπικών αρχών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, για την εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας, η οποία έλαβε χώρα σήμερα (26.3.2026) το πρωί, στο Λουτράκι, όταν άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατά τη διάρκεια τροφοδότησης αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών (Α.Τ.Μ.), από υπάλληλους, αφού έσπασαν υαλοπίνακα καταστήματος, στο οποίο στεγάζεται το εν λόγω μηχάνημα, εισήλθαν εντός και με την απειλή όπλων, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορές* για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τη Euroleague από το Pamestoixima.gr

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι τριετίες - Πόσο ωφελούνται οι νέοι εργαζόμενοι - Αναλυτικά παραδείγματα

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Το viral ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα -Ο νεαρός που «έκλεψε» την παράσταση μετά την παρέλαση

12:43ΕΛΛΑΔΑ

«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»: Ομαδική αγωγή 12 οικογενειών στη Ζάκυνθο κατά της παιδιάτρου που απουσίαζε από το νοσοκομείο συστηματικά - Τι λέει η δικηγόρος τους στο Newsbomb

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι καταδίκες Meta και Google που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα social media - Είναι εθιστικά τα app;

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να μας βοηθήσουν με το Ιράν

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Νίκο Παππά από το ευρωκοινοβούλιο

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Θέλω να πεθάνω όμορφη» - Η τραγική ιστορία της 25χρονης που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού - Ο αφόρητος πόνος και η βουτιά στο κενό

12:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συναγερμός» για Γκραντ λίγο πριν τη Μονακό

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ - Νεκρός ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στρατεύσιμοι κλάσης 2030: Έως 30 Απριλίου η προθεσμία για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Ζημιές σε μονές

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: Σε μονάδα εγκαυμάτων με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι ο 39χρονος που «έπεσε» στις φλόγες για να σώσει μητέρα και γιαγιά

11:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά για κατώτατο μισθό: Επιβάρυνση 55–60 ευρώ μηνιαίως ανά εργαζόμενο

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Οι ΗΠΑ εξετάζουν να στείλουν στην Μέση Ανατολή όπλα που προόριζαν για την Ουκρανία

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς – Δέχτηκε επίθεση με αυτοσχέδιο ξυράφι

11:45ΚΟΣΜΟΣ

«Έρχονται μεγάλες αναταράξεις»: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα τα αεροπορικά μας ταξίδια

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Παγκόσμια ατραξιόν ο ναός που γέρνει στο Ροπωτό Τρικάλων -«Αδιανόητη η κλίση»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή - Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Θέλω να πεθάνω όμορφη» - Η τραγική ιστορία της 25χρονης που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού - Ο αφόρητος πόνος και η βουτιά στο κενό

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Ζημιές σε μονές

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Κατάφερε να ξεφύγει κι αναζητείται

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός

11:45ΚΟΣΜΟΣ

«Έρχονται μεγάλες αναταράξεις»: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα τα αεροπορικά μας ταξίδια

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Στα €920 «κλειδώνει» ο κατώτατος μισθός - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κάνει «ποδαρικό» ο Απρίλιος

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ - Νεκρός ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

10:31ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα για τον αμερικανικό στρατό

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες: Πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Νίκο Παππά από το ευρωκοινοβούλιο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

«Επιζήμια για την ανάπτυξη των 4χρονων παιδιών η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας», λέει ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να μας βοηθήσουν με το Ιράν

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό

12:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συναγερμός» για Γκραντ λίγο πριν τη Μονακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ