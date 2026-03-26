Ληστεία στο Λουτράκι: Απείλησαν τους υπαλλήλους οι δράστες - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Snapshot Δύο δράστες λήστεψαν το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι, αρπάζοντας 32.000 ευρώ κατά τον ανεφοδιασμό του ΑΤΜ.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν όπλα και βαριοπούλες, απειλώντας τους υπαλλήλους, ενώ είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Οι αυτόπτες μάρτυρες δεν μπόρεσαν να δώσουν ακριβή περιγραφή του οχήματος διαφυγής, ενώ η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό και επιπλέον μάρτυρες.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν εκ των προτέρων τον χρόνο ανεφοδιασμού του ΑΤΜ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συμμετέχει στην έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο δράστες πλησίασαν το υποκατάστημα κρατώντας όπλα και βαριοπούλες, έσπασαν την τζαμαρία και άρπαξαν 32.000 ευρώ, την ώρα που οι υπάλληλοι ανεφοδίαζαν το ΑΤΜ. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ΙΧ που βρισκόταν έξω από τα ΕΛΤΑ και εξαφανίστηκαν.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Action24, οι δράστες «είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με αυτά που ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες. Αναφέρουν δύο άτομα, χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν αν υπήρχε και άλλο άτομο ή άλλα άτομα στο όχημα το οποίο τους ανέμενε εξωτερικά του καταστήματος».

Επιπλέον, οι αυτόπτες μάρτυρες «δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ακριβή περιγραφή του οχήματος, παρά μόνο το όνομα στην ΕΛ.ΑΣ. και είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, καθώς καταλαβαίνετε τι σύχγυση προκαλείται μετά από ένα τέτοιο περιστατικό», προσθέτει η κ. Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι «για αυτό ακριβώς οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από εδώ και πέρα, όπως και μάρτυρες, οι οποίοι μπορεί να μη βρίσκονταν μπροστά στο υποκατάστημα, αλλά σε κάποια άλλη οδό και παρατήρησαν υπόπτη κίνηση ή κίνηση αυτού του οχήματος».

Οι δράστες γνώριζαν για τον ανεφοδιασμό

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι οι δράστες «γνώριζαν τη στιγμή που πραγματοποιείται ο ανεφοδιασμός του ΑΤΜ και για αυτό πραγματοποίησαν την ενέργεια εκείνη τη χρονική στιγμή, παρόλο που είναι πολύ κεντρικό σημείο και υπάρχει κίνηση, είτε με τα καταστήματα της περιοχής».

Ανέφερε επιπλέον ότι οι ληστές «απείλησαν υπαλλήλους έχοντας στην κατοχή τους κάποια όπλα», τα οποία, όπως είπε δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ήταν καλάσνικοφ, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες. Ο τύπος των όπλων θα επιβεβαιωθεί όταν οι αστυνομικοί εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό για να δουν τον οπλισμό που έφεραν οι δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, μιλούσαν ελληνικά.

Σημειώνεται ότι, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει επίσης μεταβεί στο Λουτράκι, προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα των τοπικών αρχών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, για την εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας, η οποία έλαβε χώρα σήμερα (26.3.2026) το πρωί, στο Λουτράκι, όταν άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατά τη διάρκεια τροφοδότησης αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών (Α.Τ.Μ.), από υπάλληλους, αφού έσπασαν υαλοπίνακα καταστήματος, στο οποίο στεγάζεται το εν λόγω μηχάνημα, εισήλθαν εντός και με την απειλή όπλων, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

