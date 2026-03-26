Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στο ύψος της Παλλήνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ το βράδυ της Πέμπτης (26/3) στην Αττική Οδό λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Ειδικότερα, θα παραμείνουν κλειστές η είσοδος και η έξοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατεχάκη – Αθήνα – Ελευσίνα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (27/3/2026).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής, με κατάλληλη σήμανση για την εξυπηρέτηση των οδηγών από και προς την περιοχή της Παλλήνης.