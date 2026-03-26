Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα: Βίντεο AI αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη

Στις 9 Αυγούστου 1978, ένα Boeing 747 της Ολυμπιακής παρουσίασε σοβαρή βλάβη κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση από το Ελληνικό με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Ο πιλότος Μιγάδης πέταξε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από τις ταράτσες της Αθήνας, λαμβάνοντας κρίσιμες αποφάσεις για την αποφυγή καταστροφής στο κέντρο της πόλης.

Το αεροπλάνο κατευθύνθηκε προς το όρος Αιγάλεω και στη συνέχεια επέστρεψε με ασφάλεια στο Ελληνικό, αφού προηγουμένως αποφόρτισε καύσιμα στη θάλασσα.

Δεν έχει δοθεί πλήρης εξήγηση για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να αποφύγει τη συντριβή παρά τις αρνητικές προσομοιώσεις της Boeing.

Το περιστατικό που έχει μείνει στην ιστορία ως το «θαύμα των θαυμάτων» συνεχίζει να συγκλονίζει. Ένα Boeing 747 κατάφερε να αποφύγει τη συντριβή, παρά το γεγονός ότι όλες οι προσομοιώσεις της ίδιας της Boeing οδηγούσαν σε ένα μοιραίο αποτέλεσμα.

Οι γνώσεις και η τόλμη του πιλότου Μιγάδη έσωσαν 418 ανθρώπινες ζωές. Η πτήση έγινε παράδειγμα εξαιρετικής διαχείρισης κρίσης στον αέρα και καθιέρωσε τον πιλότο ως θρύλο του ακατόρθωτου.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο ερασιτέχνης δημιουργός Πάνος Κουντάνης, ζωντανεύουν με εντυπωσιακά γραφικά οι στιγμές εκείνης της ημέρας του 1978. Το υλικό παρουσιάζει το αεροπλάνο να πετά σε ασφυκτικά χαμηλό ύψος πάνω από ταράτσες, ξυστά από κεραίες και πολυκατοικίες, ενώ οι αεροσυνοδοί μπορούσαν να διακρίνουν ανθρώπους μέσα στα γραφεία τους.

Τι συνέβη στις 9 Αυγούστου 1978

Ήταν 9 Αυγούστου 1978, όταν το Boeing 747 της Ολυμπιακής απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Με 418 επιβάτες και καύσιμα για υπερατλαντικό ταξίδι, το αεροσκάφος παρουσίασε σοβαρή βλάβη σε κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση, αδυνατώντας να πάρει ύψος.

Πετώντας μόλις 40-50 μέτρα πάνω από τις ταράτσες της Καλλιθέας, του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου και ίσως χαμηλότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Μιγάδης χρειάστηκε να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Αντιλαμβανόμενος ότι οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες, κατεύθυνε το αεροσκάφος προς το όρος Αιγάλεω για να αποφευχθεί καταστροφή στο κέντρο της Αθήνας και έδωσε εντολή στον συγκυβερνήτη Κώστα Φικάρδο να μαζέψει τους τροχούς.

Το Boeing άρχισε να κερδίζει ύψος, δίνοντας στον Μιγάδη την ευκαιρία να επιστρέψει στο Ελληνικό και να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος, αφού προηγουμένως αποφόρτισε μέρος των καυσίμων στη θάλασσα. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει δώσει πλήρη εξήγηση για το πώς σώθηκε το αεροπλάνο.