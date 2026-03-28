Βουλιαγμένη: Σήμερα η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «πηγάδι του Διαβόλου»

Snapshot Σήμερα 5 ειδικά εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες θα επιχειρήσουν την ανάσυρση της σορού 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

Η επιχείρηση απαιτεί κίνηση με ακρίβεια σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας και στηρίζεται σε προκατασκευές με πάσσαλους και σκοινιά για ασφάλεια.

Η ανάσυρση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα και εξαρτάται από καιρικές συνθήκες, ρεύματα και τη θολότητα του βυθού.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» έχει φήμη επικίνδυνου σημείου λόγω της τραγωδίας του 1978, όταν τρεις Αμερικανοί εξαφανίστηκαν μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της λίμνης Βουλιαγμένης.

Αποδεικτικά στοιχεία των τριών αγνοουμένων βρέθηκαν μεταξύ 1989 και 2007, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί με κάγκελα από το Λιμενικό.

Μία ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα 5 σπηλαιοδυτών, σήμερα (28/3) θα βουτήξει σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, το αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Στόχος, η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που παρασύρθηκε από τα επικίνδυνα ρεύματα, μία επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη και υψηλού ρίσκου, από τους δύτες που αύριο το πρωί θα επιχειρήσουν μέσα στο σπήλαιο.

«Υπάρχει ένα σπήλαιο εκεί που τελειώνει το πηγάδι, σε ένα συγκεκριμένο σημείο το ρεύμα είναι πάρα πολύ δυνατό. Τον πέρασε από αυτό το σημείο, που είναι πάρα πολύ δυνατό το ρεύμα και στενό και δεν μπορούσε να επιστρέψει, δεν μπλέχτηκε. Εγκλωβίστηκε δηλαδή μέσα στο σπήλαιο, ούτε στα σχοινιά μπλέχτηκε που ακούω, ούτε τίποτα απολύτως», είπε ο δύτης Λευτέρης Κουταλάς στο MEGA.

Για την επιχείρηση που ετοιμάζεται, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Εδώ και 4 ημέρες τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Μέσα από αυτά τα σημεία στήριξης, οι δύτες θα επιχειρήσουν να κινηθούν με ακρίβεια και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον όπου η ορατότητα αγγίζει το μηδέν και κάθε κίνηση απαιτεί απόλυτο έλεγχο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα και αυτό θα εξαρτηθεί από τον καιρό, τα ρεύματα, τη θολότητα του βυθού αλλά και το κατά πόσο θα λειτουργήσουν οι προκατασκευές που έχουν γίνει από την ομάδα των σπηλαιοδυτών.

Η τραγωδία του 1978 που έκανε διάσημη το «πηγάδι του Διαβόλου»

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Λίμνη Βουλιαγμένης έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία για σπηλαιοκατάδυση. Πίσω από τον μύθο, υπάρχει μια πραγματική ιστορία που σημάδεψε για πάντα το σημείο.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί αποφάσισαν να επιχειρήσουν κάτι που τότε ελάχιστοι κατανοούσαν πόσο επικίνδυνο ήταν: να εισχωρήσουν στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της λίμνης. Επρόκειτο για δύο στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού και μία νεαρή γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο του ενός.

Ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ, ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ και η 20χρονη Τζόαν Γκράνφορντ μπήκαν στο σπήλαιο με σκοπό την εξερεύνηση. Δεν επρόκειτο για οργανωμένη αποστολή με σύγχρονα μέσα, αλλά για μια τολμηρή –και τελικά μοιραία– απόφαση.

Δεν βγήκαν ποτέ.

Η εξαφάνισή τους κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού μέσα στο σπήλαιο. Παρά τις προσπάθειες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος τους.

Το σπήλαιο αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά αμείλικτο. Οι στοές του, πολύπλοκες και γεμάτες παγίδες, δεν άφησαν περιθώρια.

Χρόνια αργότερα, το 1989, νέα αποστολή σπηλαιοδυτών κατάφερε να εντοπίσει ελάχιστα στοιχεία: μία φιάλη κατάδυσης και κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ήταν η πρώτη ένδειξη ότι οι τρεις νέοι είχαν πράγματι χαθεί βαθιά μέσα στο υποθαλάσσιο δίκτυο.

Το 2006 εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά μέσα στο σπήλαιο και έναν χρόνο αργότερα, το 2007, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ανήκαν στους τρεις αγνοούμενους Αμερικανούς.

Έτσι, έκλεισε οριστικά ένας κύκλος αγωνίας που είχε ξεκινήσει το 1978 ενώ να σημειωθεί πως το Λιμενικό είχε τοποθετήσει, σύμφωνα με πολλούς, κάγκελα στο σημείο.

