Βουλιαγμένη: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου από τον βυθό στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Ύστερα από 4 και πλέον ώρες, η ομάδα των πέντε σπηλαιοδυτών κατάφερε να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο νεκρός πιλότος.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η σορός του πιλότου παρελήφθη από πλωτό σκάφος, το οποίο μεταβαίνει σε λιμάνι έτσι ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο νοσοκομείο και να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία, πριν δοθεί στην οικογένειά του για τα περαιτέρω.

Η επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη και διήρκησε αρκετές ώρες, καθώς πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, ακόμα και για έμπειρους δύτες που φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η σορός του άτυχου 34χρονου, εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 30 μέτρων, με την ομάδα των σπηλαιοδυτών που επιχείρησε για την ανάσυρσή του, να κατεβαίνει σταδιακά μέχρι εκείνο το σημείο, έχοντας ασφαλίσει προηγουμένως με σχοινιά και δέστρες τόσο τους ίδιους, όσο και τον εξοπλισμό που έφεραν.

Στην ομάδα μετείχαν 7 σπηλαιοδύτες, εκ των οποίων οι 5 επιχείρησαν υποβρυχίως και οι υπόλοιποι βρίσκονταν στο βοηθητικό σκάφος.

