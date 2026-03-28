Βουλιαγμένη: Στα 10 μέτρα έχουν κατέβει οι δύτες - Επιχειρεί η ομάδα που εντόπισε τον 34χρονο

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ρευμάτων και του δύσβατου σημείου, όπου και έχασε τη ζωή του ο 34χρονος παρά την εμπειρία του.

Η ομάδα των σπηλαιοδυτών που επιχειρεί αποτελείται από 7 μέλη, με 5 να καταδύονται και τους υπόλοιπους να βρίσκονται στο βοηθητικό σκάφος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου που πνίγηκε την περασμένη Κυριακή, κάνοντας κατάδυση στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η επιχείρηση είναι πολύ δύσκολη, καθώς πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, καθώς ακόμα κι όποιος έχει εξοπλισμό και χιλιάδες ώρες καταδύσεων στο ενεργητικό του, μπορεί να παρασυρθεί από τα ρεύματα και να μην βγει ποτέ.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον 34χρονο, ο οποίος παρότι είχε εξοπλισμό και είχε σχετική εμπειρία από καταδύσεις, έχασε τελικά τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Η σορός του βρίσκεται σε βάθος περίπου 30 μέτρων, με την ομάδα των σπηλαιοδυτών που επιχειρεί να έχει κατέβει μέχρι στιγμής περίπου στα 10-12 μέτρα. Στην ομάδα μετέχουν 7 σπηλαιοδύτες, εκ των οποίων οι 5 επιχειρούν υποβρυχίως και οι υπόλοιποι βρίσκονται στο βοηθητικό σκάφος. Επισημαίνεται ότι το Λιμενικό Σώμα δεν μετέχει στην επιχείρηση, η οποία γίνεται αποκλειστικά από ιδιώτες.

Στο σημείο επιχειρεί η ομάδα δυτών του Αντώνη Γράφα, που έχει χαρτογραφήσει την περιοχή και είναι η ομάδα των δυτών που ανακάλυψε τη σορό του 34χρονου πιλότου.

«Όποιος περάσει τα κάγκελα, δύσκολα επιστρέφει»

Ο επαγγελματίας δύτης και εκπαιδευτής καταδύσεων, Κωνσταντίνος Τσάκωνας, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με τον έμπειρο εκπαιδευτή, υπάρχει μία σαφής οριοθέτηση ανάμεσα στην ασφάλεια και τον απόλυτο κίνδυνο.

«Μέχρι τα κάγκελα είναι όλα καλά, είναι όλα ασφαλή. Οι δύτες που μπαίνουν μέσα –να σημειώσω ότι κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνουν πάνω από 100 δύτες, είτε με αυτόνομες συσκευές (φιάλες) είτε με άπνοια– μέχρι τα κάγκελα, λοιπόν, είναι όλα καλά.

Από τα κάγκελα και μέσα –λίγα εκατοστά μέσα από τα κάγκελα– τα ρεύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Δημιουργείται μία τέτοια κατάσταση που όποιος δύτης περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει πίσω, ακόμα και από το μισό μέτρο, αν δεν έχει πάρα πολύ καλό εξοπλισμό και πάρα πολύ καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτό».

