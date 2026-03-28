Βουλιαγμένη – Επικεφαλής της επιχείρησης: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους»

Snapshot Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη μετά από πολύωρη και δύσκολη επιχείρηση.

Οι γονείς του θανόντος θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει, σύμφωνα με τον Διοικητή της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών.

Η επιχείρηση αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω του βάρους της σορού, της ρουφήχτρας και της πολύ χαμηλής ορατότητας κάτω από το νερό.

Συνολικά συμμετείχαν επτά σπηλαιοδύτες, με πέντε να επιχειρούν υποβρυχίως, και υπήρξε συντονισμός μεταξύ των ιδιωτών, της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών και του Λιμενικού.

Η σορός παραλήφθηκε από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες διαδικασίες πριν δοθεί στην οικογένεια για την κηδεία.

Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη –πιλότου στο επάγγελμα– από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, όπως επιβεβαίωσε ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος, Ιωάννης Παπαδάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03).

01 04 02 04 03 04 04 04

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

«Αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μία ικανοποίηση, είναι για το γεγονός ότι το ιερότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή, οι γονείς, που έχασαν ένα παιδί, τουλάχιστον θα μπορέσουν να το πάρουν μαζί τους και να το αποχαιρετήσουν όπως πρέπει», ήταν μερικά από τα λόγια του.

Δύτες: «Μας συγκίνησαν οι γονείς και είπαμε ότι "πρέπει να βγει αυτός ο άνθρωπος"»

Ο σπηλαιοδύτης Αντώνης Γράφας, που επιχείρησε μεταξύ άλλων για την ανάσυρση του 34χρονου είπε για την επιχείρηση: «Γενικώς ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση γιατί έχουμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας. Όταν ο νεκρός είναι 150 κιλά με τη στολή τον εξοπλισμό και το νερό που έχει τραβήξει, δυσκολεύει πολύ η κατάσταση, συν ότι έχουμε και τη ρουφήχτρα που σε τραβάει.

Όλα έγιναν βάσει συντονισμού με τη συνδρομή του Λιμενικού και της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών. Ανασύρθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δυστυχώς επειδή γύρισε ο καιρός σε δυτικό-νοτιοδυτικό είχαμε ορατότητα ενός μέτρου. Μπήκαμε στην πρώτη κατάδυση δύο άτομα, μετά πέντε. Υπήρχε κι άλλη ομάδα μετά που μπήκε. Συνολικά ήταν δύο ομάδες ιδιωτών και τρία παιδιά από τη ΜΥΑ» είπε ο Αντώνης Γράφας και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ συγκινητική κατάσταση με τους γονείς. Μιλήσαμε μαζί τους. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια τους και μας πρόσθεσαν άλλο ένα βάρος στους ώμους μας. Εκεί είπαμε, ότι πρέπει να βγει ο άνθρωπος».

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Κουταλάς που επιχείρησε στον βυθό, είπε: «Όλα πήγαν βάσει σχεδιασμού. Είχαμε αρματώσει, είχαμε ασφαλίσει για να πάνε όλα καλά. Βγήκε ο άνθρωπος με τη βοήθεια της ΜΥΑ και τη συνδρομή του Λιμεναρχείου. Αντιμετωπίσαμε τις κλασικές δυσκολίες του πηγαδιού και επιπλέον είχαμε πολύ χαμηλή ορατότητα».

Η σορός του πιλότου παρελήφθη από πλωτό σκάφος, το οποίο μεταβαίνει σε λιμάνι έτσι ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο νοσοκομείο και να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία, πριν δοθεί στην οικογένειά του για την κηδεία.

Η επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη και διήρκησε αρκετές ώρες, καθώς πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, ακόμα και για έμπειρους δύτες που φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η σορός του άτυχου 34χρονου εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 30 μέτρων, με την ομάδα των σπηλαιοδυτών που επιχείρησε για την ανάσυρσή του, να κατεβαίνει σταδιακά μέχρι εκείνο το σημείο, έχοντας ασφαλίσει προηγουμένως με σχοινιά και δέστρες τόσο εκείνοι, όσο και τον εξοπλισμό που έφεραν.

Στην ομάδα μετείχαν επτά σπηλαιοδύτες, εκ των οποίων οι πέντε επιχείρησαν υποβρυχίως και οι υπόλοιποι βρίσκονταν στο βοηθητικό σκάφος.

