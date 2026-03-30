H Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το «παρών» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και έξι Ευρωπαίοι Επίτροποι, προσκεκλημένοι του Φόρουμ, θα συζητήσουν για την οικονομία, την ενέργεια, την άμυνα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την αναγκαιότητα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το «παρών» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων, το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, της ενεργειακής πολιτικής, της διεύρυνσης και της στρατηγικής της αυτονομίας θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προκλήσεις και το μέλλον της ΕΕ. Ακόμη, έξι Ευρωπαίοι Επίτροποι θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες των χαρτοφυλακίων τους και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη περίοδο.

Το στοίχημα της ευημερίας της ΕΕ στην εποχή της αβεβαιότητας

Ο κ. Valdis Dombrovskis, Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης , θα συνομιλήσουν για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής ευημερίας σε μια περίοδο αβεβαιότητας, τις οικονομικές εξελίξεις και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Θωράκιση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας

Η κυρία Teresa Ribera, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα συζητήσουν για την ενεργειακή μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση θα εστιάσει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δικτύων, στη διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας για τους πολίτες, καθώς και στην ανάγκη ενός πανευρωπαϊκού σχεδιασμού των ενεργειακών αγορών.

Υποδομές διπλής χρήσης και στρατιωτική κινητικότητα

Σε επόμενη θεματική συζήτηση, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αναβάθμιση των υποδομών που διευκολύνουν τις μεταφορές, η υλοποίηση στρατηγικών έργων διπλής χρήσης, καθώς και η ανάγκη συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για δρόμους, σιδηροδρόμους, λιμένες, αεροδρόμια, γέφυρες και σήραγγες. Η συζήτηση θα αναδείξει τη σχέση της ευρωπαϊκής ασφάλειας με την ανθεκτικότητα των υποδομών και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, σε ξεχωριστή συνομιλία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, θα επισημανθεί ο ρόλος των μεταφορών και της συνδεσιμότητας στην ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διεύρυνση και Δυτικά Βαλκάνια

Η δέσμευση της ΕΕ στην προοπτική προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων και η πορεία της ένταξής τους, θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής συζήτησης με οικοδεσπότη τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη και τη συμμετοχή της κυρίας Marta Kos, Επιτρόπου Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος διπλωμάτες και αναλυτές με βαθιά γνώση της περιοχής, αναδεικνύοντας τις πτυχές σταδιακής ενσωμάτωσης των χωρών αυτών στην ΕΕ.

Βιωσιμότητα και συνδεσιμότητα στη Μεσόγειο

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών θαλασσών. Ο κ. Κώστας Καδής, Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, θα παρουσιάσει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία των ωκεανών. Σε χωριστή συζήτηση, η κυρία Dubravka Šuica, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα αναδείξει τη σημασία της συνδεσιμότητας και της ευρωπαϊκής παρουσίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και αναπτυξιακών προκλήσεων.

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το διπλό φαινόμενο που θα «σαρώσει» τη χώρα - Πότε θα βρέξει στην Αττική

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες που δεν αλλάζουν ώρα ποτέ: Οι λόγοι πίσω από την απόφασή τους

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής - Προσέκρουσε σε κολώνα

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες δείχνουν κομμένο στα δύο το αμερικανικό «ιπτάμενο ραντάρ» σε βάση στη Σαουδική Αραβία

15:43LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές η τελευταία ανάρτηση του κωμικού Alex Duong πριν τον θάνατό του από καρκίνο - «Θα βγω από εδώ περπατώντας»

15:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχος ο Φλώρος: Του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου μέσα στη Βουλή

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Τι υποστήριζε ο 54χρονος πριν τον εντοπισμό των σορών της μητέρας και τις αδελφής του - Νέες μαρτυρίες στο Newsbomb

15:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν αύριο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επιστρέφουν οι μαθητές που είχαν εγκλωβιστεί από την 25η Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας

15:19ΕΛΛΑΔΑ

H Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το «παρών» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

15:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνέχιση της έρευνας για το πόθεν έσχες Παναγόπουλου διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου: Το 2027 οι εκλογές - Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ ψηφίζει μαζί και κόμμα-έκπληξη

14:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – AEK: Σταδιακή επιστροφή των διεθνών και φιλικό για τους «κιτρινόμαυρους»

14:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Καλλιάνου για την αλληλεπίδραση δύο βαρομετρικών χαμηλών - Πώς θα επηρεάσει τη χώρα

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Εάν δεν συμφωνήσουμε, θα ανατινάξουμε το νησί Χαργκ, ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και πετρελαιοπηγές

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Αλ Σίσι: «Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα $200»

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ με συμμετοχή Παπασταύρου και Τσάφου

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε ο 20χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Η JTI Hellas δίνει μπόνους έως 3 μισθούς και 20 εβδομάδες επιπλέον γονικής άδειας στους εργαζόμενους

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs της Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται - Τι προβλέπεται αν δεν καταβληθεί έγκαιρα

15:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχος ο Φλώρος: Του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου μέσα στη Βουλή

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

11:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο βίντεο από τη σύγκρουση επιβατικού αεροπλάνου με στρατιωτικό ελικόπτερο

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Τι υποστήριζε ο 54χρονος πριν τον εντοπισμό των σορών της μητέρας και τις αδελφής του - Νέες μαρτυρίες στο Newsbomb

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του - Τι υποστήριξε

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: «Κόκκινη» προειδοποίηση και για την Αττική – Αναλυτική πρόγνωση

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Εάν δεν συμφωνήσουμε, θα ανατινάξουμε το νησί Χαργκ, ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και πετρελαιοπηγές

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

15:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνέχιση της έρευνας για το πόθεν έσχες Παναγόπουλου διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών

10:51LIFESTYLE

«Κόλαφος» η Έφη Θώδη για την Άντζελα Δημητρίου: «Δεν την άκουγα καλά, αλλιώς θα την περιποιούμουν»

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επιστρέφουν οι μαθητές που είχαν εγκλωβιστεί από την 25η Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή αστυνομία: Κανονικά η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός αλλά με συμβολικό χαρακτήρα – Η φωτογραφία με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

12:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι οι Medicanes - Το σπάνιο φαινόμενο που προβληματίζει τους επιστήμονες

14:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Καλλιάνου για την αλληλεπίδραση δύο βαρομετρικών χαμηλών - Πώς θα επηρεάσει τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ