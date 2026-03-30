H Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το «παρών» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων, το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, της ενεργειακής πολιτικής, της διεύρυνσης και της στρατηγικής της αυτονομίας θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προκλήσεις και το μέλλον της ΕΕ. Ακόμη, έξι Ευρωπαίοι Επίτροποι θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες των χαρτοφυλακίων τους και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη περίοδο.

Το στοίχημα της ευημερίας της ΕΕ στην εποχή της αβεβαιότητας

Ο κ. Valdis Dombrovskis, Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης , θα συνομιλήσουν για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής ευημερίας σε μια περίοδο αβεβαιότητας, τις οικονομικές εξελίξεις και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Θωράκιση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας

Η κυρία Teresa Ribera, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα συζητήσουν για την ενεργειακή μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση θα εστιάσει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δικτύων, στη διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας για τους πολίτες, καθώς και στην ανάγκη ενός πανευρωπαϊκού σχεδιασμού των ενεργειακών αγορών.

Υποδομές διπλής χρήσης και στρατιωτική κινητικότητα

Σε επόμενη θεματική συζήτηση, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αναβάθμιση των υποδομών που διευκολύνουν τις μεταφορές, η υλοποίηση στρατηγικών έργων διπλής χρήσης, καθώς και η ανάγκη συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για δρόμους, σιδηροδρόμους, λιμένες, αεροδρόμια, γέφυρες και σήραγγες. Η συζήτηση θα αναδείξει τη σχέση της ευρωπαϊκής ασφάλειας με την ανθεκτικότητα των υποδομών και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, σε ξεχωριστή συνομιλία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, θα επισημανθεί ο ρόλος των μεταφορών και της συνδεσιμότητας στην ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διεύρυνση και Δυτικά Βαλκάνια

Η δέσμευση της ΕΕ στην προοπτική προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων και η πορεία της ένταξής τους, θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής συζήτησης με οικοδεσπότη τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη και τη συμμετοχή της κυρίας Marta Kos, Επιτρόπου Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος διπλωμάτες και αναλυτές με βαθιά γνώση της περιοχής, αναδεικνύοντας τις πτυχές σταδιακής ενσωμάτωσης των χωρών αυτών στην ΕΕ.

Βιωσιμότητα και συνδεσιμότητα στη Μεσόγειο

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών θαλασσών. Ο κ. Κώστας Καδής, Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, θα παρουσιάσει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία των ωκεανών. Σε χωριστή συζήτηση, η κυρία Dubravka Šuica, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα αναδείξει τη σημασία της συνδεσιμότητας και της ευρωπαϊκής παρουσίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και αναπτυξιακών προκλήσεων.