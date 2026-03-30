Βόλος: 54χρονος πέθανε μία ημέρα μετά την κηδεία της συζύγου του - Ηταν γονείς τριών παιδιών

Snapshot Τρία παιδιά έμειναν ορφανά μέσα σε μία μέρα στον Βόλο, καθώς πρώτα πέθανε η μητέρα τους και λίγες ώρες μετά ο πατέρας τους.

Η 54χρονη Αφεντούλα Ξάφη Κασάπογλου κηδεύτηκε το πρωί της Κυριακής 29 Μαρτίου.

Ο σύζυγός της Δημήτρης Κασάπογλου, επίσης 54 ετών, βρέθηκε νεκρός το πρωί της επομένης μετά την κηδεία της γυναίκας του.

Η κηδεία του Δημήτρη Κασάπογλου προγραμματίστηκε για την Τρίτη 31 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας.

Η οικογένεια και οι συγγενείς βιώνουν μεγάλη οδύνη από τον διπλό χαμό μέσα σε λίγες ώρες.

Μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη του Βόλου όπου τρία παιδιά έμειναν ορφανά από μάνα και μητέρα οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή.

Η οδύνη δεν πρόλαβε να κοπάσει για την 54χρονη Αφεντούλα Ξάφη Κασάπογλου η οποία κηδεύτηκε το πρωί της Κυριακής (29/3) και σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρός ο σύζυγός της Δημήτρης Κασάπογλου, επίσης 54 ετών.

Ο 54χρονος εκλιπών και πατέρας των τριών παιδιών, Δημήτρης Κασάπογλου

Όπως φαίνεται ο 54χρονος δεν μπόρεσε να αντέξει τον χαμό της αγαπημένης του συζύγου και μάνα των τριών παιδιών τους και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά του ζευγαριού, που έφυγε από τη ζωή με διαφορά μερικών ωρών, αλλά και οι γονείς του, που δεν μπορούν να πιστέψουν τον διπλό χαμό.

Η κηδεία του Δημήτρη Κασάπογλου, θα γίνει αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, όπου χθες Κυριακή, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν την 54χρονη Αφεντούλα.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

