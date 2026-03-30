Ρόδος: Διέσωσαν τυφλή και τραυματισμένη ελαφίνα σε δύσβατη περιοχή – Συγκινητικό βίντεο

Μία εξαιρετικά απαιτητική και συνάμα άκρως συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ψίνθου στη Ρόδο, όπου μία τυφλή ελαφίνα εντοπίστηκε εγκλωβισμένη σε παγωμένο ποτάμι, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Αφού διερχόμενοι πολίτες ειδοποίησαν τις Αρχές, άνθρωποι του Κυνοκομείου Ρόδου έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, να απεγκλωβίσουν το ζώο και να το μεταφέρουν για περίθαλψη σε κτηνιατρείο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ήταν μια μάχη με τον χρόνο. Και με την ελπίδα. Μέσα σε ένα παγωμένο ποτάμι, σε ένα από τα πιο δύσβατα σημεία της Ψίνθου, μια τυφλή ελαφίνα στεκόταν ακίνητη. Δεν πάλευε. Δεν προσπαθούσε να φύγει. Απλώς περίμενε. Σαν να είχε αποδεχτεί το τέλος της.

Για περισσότερο από δύο εβδομάδες περιπλανιόταν μόνη της. Χωρίς να βλέπει. Χωρίς κατεύθυνση. Είχε βρει εκείνο το σημείο για να προστατευτεί από την κακοκαιρία και τα άλλα ζώα. Ήταν το μοναδικό της καταφύγιο.

Όταν με ειδοποίησαν η Δέσποινα και ο Δημήτρης, ήξερα πως δεν υπήρχε επιλογή. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τα σκυλιά. Είμαστε εδώ για κάθε πλάσμα που υποφέρει σιωπηλά. Για κάθε ζωή που αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.

Η πρόσβαση ήταν δύσκολη. Το έδαφος επικίνδυνο. Η επιχείρηση απαιτούσε δύναμη, υπομονή και απόλυτη προσοχή. Μαζί με τον Δημήτρη, μετά από μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να την πλησιάσουμε… και τελικά να την απεγκλωβίσουμε.

Τη στιγμή που την κρατούσαμε, ένιωθες κάτι που δεν περιγράφεται. Δεν έβλεπε. Μα εμπιστεύτηκε. Δεν αντιστάθηκε. Σαν να ήξερε πως ήμασταν εκεί για να τη σώσουμε.

Σήμερα βρίσκεται στο κτηνιατρείο του κυρίου Μαργέ και λαμβάνει τη φροντίδα που τόσο καιρό της έλειπε. Και αυτή τη φορά… δεν περίμενε το τέλος. Περίμενε εμάς. Γιατί όσο υπάρχει έστω και μια ανάσα, υπάρχει λόγος να παλεύουμε».