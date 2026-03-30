Εκδρομή-εφιάλτης στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης- 3 συλλήψεις

Snapshot Μαθητής σχολικής εκδρομής στα Ιωάννινα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης.

Οι μαθητές προμηθεύτηκαν τα προϊόντα από κατάστημα πώλησης κάνναβης και τα κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα σοβαρά συμπτώματα σε έναν από αυτούς.

Αστυνομικοί εντόπισαν μαθητή που είχε χάσει τον προσανατολισμό του μετά την κατανάλωση, ενώ πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις.

Συνελήφθησαν ο υπάλληλος του καταστήματος, η καθηγήτρια

αρχηγός της εκδρομής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, και η μητέρα του νοσηλευθέντος μαθητή.

Το περιστατικό αναδεικνύει προβληματισμούς σχετικά με την πρόσβαση ανηλίκων σε προϊόντα κάνναβης και την εποπτεία σε σχολικές εκδρομές.

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η σχολική εκδρομή για μια παρέα μαθητών που είχαν ταξιδέψει από την Θεσσαλονίκη στα Ιωάννινα, καθώς η επίσκεψή τους σε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης οδήγησε σε νοσηλείες, αναζητήσεις από την αστυνομία και τελικά σε τρεις συλλήψεις.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να μεταφέρει ανήλικο μαθητή στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονης ζάλης και αδιαθεσίας.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ήταν άμεση, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική διαδρομή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μαθητές που βρίσκονταν στην πόλη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, μετέβησαν σε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης. Εκεί προμηθεύτηκαν διάφορα είδη, τα οποία κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να καταρρεύσει και να χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το θρίλερ όμως δεν σταμάτησε εκεί. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν «σαφάρι» στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό ενός ακόμη μαθητή ο οποίος μετά την κατανάλωση των προϊόντων έχασε τον προσανατολισμό του και περιπλανιόταν σε άγνωστη κατεύθυνση, σε κατάσταση σύγχυσης.

Τρεις συλλήψεις και βαριές κατηγορίες

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου:

Του υπαλλήλου του καταστήματος που πούλησε τα προϊόντα στους ανήλικους.

Της καθηγήτριας-αρχηγού της σχολικής εκδρομής για το αδίκημα της «έκθεσης».

Της μητέρας του ανηλίκου που νοσηλεύτηκε (η οποία προφανώς συνόδευε ή βρισκόταν στην περιοχή).

Το περιστατικό αυτό ανοίγει έναν τεράστιο ασκό του Αιόλου καθώς από τη μία, η ευκολία με την οποία ανήλικοι απέκτησαν πρόσβαση σε προϊόντα κάνναβης από κατάστημα και από την άλλη, η επίβλεψη σε μια σχολική εκδρομή που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία, προκαλούν έντονο προβληματισμό αλλά και πολλά ερωτήματα.

