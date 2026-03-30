Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

Snapshot Δύο άνδρες ηλικίας 57 και 33 ετών σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία σε εργατικό δυστύχημα στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

Ο γερανός του φορτηγού που χρησιμοποιούσαν ήρθε σε επαφή με εναέρια καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι άνδρες βρίσκονταν μέσα στο όχημα όταν σημειώθηκε το ατύχημα και υπέστησαν ακαριαίο θάνατο.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους και θα διενεργηθεί νεκροψία

νεκροτομή.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ο γερανός του φορτηγού που επέβαιναν οι δύο άνδρες που έχασαν το μεσημέρι της Δευτέρας τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, να ακουμπά τα καλώδια ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο γερανός ακούμπησε τα καλώδια, των οποίων η τάση ήταν τόσο υψηλή που προκάλεσε ηλεκτροπληξία στον 57χρονο και τον 33χρονο που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο βουλκανιζατέρ που βρίσκεται στο πρατήριο καυσίμων επί της επαρχιακής οδού Άστρους - Λεωνιδίου.

Το τραγικό δυστύχημα

Ένας 57χρονος ιδιοκτήτης εταιρίας ανακύκλωσης ελαστικών και ένας 33χρονος υπάλληλός του, ήταν οι δύο άτυχοι άνδρες που το μεσημέρι της Δευτέρας έχασαν τη ζωή τους σε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, Τρύφωνας Διαμαντής, μιλώντας στο Newsbomb.gr τόνισε ότι η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το εργατικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι η κοινότητα της Νεστάνης θρηνεί για τον χαμό του 57χρονου, ο οποίος καταγόταν από εκεί, ενώ ο 33χρονος ήταν από την Τρίπολη.

Περίπου στις 14:35, και ενώ οι δύο άνδρες φόρτωναν ελαστικά βαρέου τύπου με ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου «παπαγαλάκι», ήρθαν σε επαφή με εναέρια καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ και υπέστησαν ηλεκτροπληξία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και τους μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του Άστρους, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αυτήκοος μάρτυρας του δυστυχήματος, μίλησε στο Newsbomb.gr και ανέφερε ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. «Τα καλώδια έχουν μαυρίσει. Οι δύο άνδρες μπορεί να μην ακούμπησαν καν στα καλώδια. Είναι τόσο υψηλή η τάση που μπορεί να έπαθαν την ηλεκτροπληξία εξαιτίας της εγγύτητας», υπογράμμισε ο μάρτυρας, ο οποίος σημείωσε ότι ο θάνατος των εργατών ήταν ακαριαίος.

Στις σορούς των δύο ανδρών θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

