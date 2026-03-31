Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος οδηγός φορτηγού με λαθραία τσιγάρα

Snapshot Συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα 57χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού με λαθραία τσιγάρα.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 210 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Η σύλληψη έγινε κατά τον έλεγχο εισόδου στο λιμάνι εξωτερικού, μετά από ενδελεχή έρευνα στην καμπίνα και τις αποσκευές του οδηγού.

Ο οδηγός κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Συνελήφθη από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας ένας 57χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος επιχείρησε να περάσει από το λιμάνι μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού. Ο 57χρονος οδηγούσε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο, ωστόσο η νευρικότητά του ή η εμπειρία των λιμενικών οδήγησε σε ενδελεχή έρευνα στην καμπίνα και στις αποσκευές του.

Εκεί βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα συνολικά 210 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, στερώντας από το ελληνικό δημόσιο τα ανάλογα έσοδα. Τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους στην πύλη της χώρας προς την Ευρώπη.

