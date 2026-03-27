Κατασχέθηκαν 43 κιλά λαθραίων πούρων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την ΑΑΔΕ

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ανεύρεση τυχόν συνεργών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η ΑΑΔΕ εντόπισε και κατέσχεσε 43 κιλά λαθραίων πούρων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
  • Οι πούροι προέρχονταν από έναν επιβάτη κουβανικής υπηκοότητας που ταξίδεψε μέσω Τουρκίας.
  • Η φορολογητέα αξία των πούρων εκτιμάται σε περίπου 440.000 ευρώ, με επιβαλλόμενους δασμούς και φόρους 280.000 ευρώ.
  • Ο επιβάτης συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή για περαιτέρω διαδικασίες.
«Λαβράκι έβγαλαν» οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντοπίζοντας μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων σε αποσκευές επιβάτη.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στο αεροδρόμιο, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ εντόπισαν έναν επιβάτη κουβανικής υπηκοότητας, ο οποίος είχε αφιχθεί στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, να μεταφέρει στις αποσκευές του συνολικά 43 κιλά λαθραίων πούρων. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 2.806 τεμάχια επώνυμων πούρων, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν φορολογητέα αξία περίπου 440.000 ευρώ.

photo2.jpg

Οι επιβαλλόμενοι δασμοί και φόροι που αντιστοιχούν στα προϊόντα ανέρχονται σε 280.000 ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει τη σημαντική ζημιά που προκαλεί το λαθρεμπόριο στα δημόσια έσοδα και την αγορά.

Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή για περαιτέρω διαδικασίες.

Τα λαθραία πούρα κατασχέθηκαν και βρίσκονται υπό την κατοχή των Αρχών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τυχόν συνεργούς.

