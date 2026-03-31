Σε «κόκκινο συναγερμό» η Αττική εν όψει του Erminio – Οδηγίες και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν προβλήματα μέσω τηλεφώνου 1595, 210–5277066 ή την εφαρμογή Novoville.

Σε επιφυλακή και σε πλήρη ετοιμότητα θα τεθούν από το πρωί της Τετάρτης (01/04) οι υπηρεσίες των Δήμων Αττικής, λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, που θα πλήξουν τον νομό το επόμενο διήμερο.

Στις περισσότερες περιοχές έγιναν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των φρεατίων και των αγωγών ομβρίων υδάτων, ενώ, δόθηκε εντολή για άμεση απομάκρυνση όποιων ογκωδών αντικειμένων έχουν εντοπιστεί στους δρόμους. Κάποιοι Δήμοι, όπως ο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, μοιράζουν και σακιά με άμμο σε κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε ρέματα.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης και ο Δήμος Αθηναίων και θα παραμείνει σε κατάσταση Red Code μέχρι το πρωί της Πέμπτης (02/04). Σε αυτό το διάστημα, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου, καθώς και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα τεθούν σε κατάσταση επιφυλακής.

Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών, προκειμένου να συνδράμουν, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, όλα τα καλαθοφόρα οχήματα θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν.

Ο Δήμος Αθηναίων «ζητά από όλους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής».

Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το εικοσιτετράωρο στον τετραψήφιο αριθμό του Δήμου Αθηναίων «1595» (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), στο 210–5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

