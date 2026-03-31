Κορωπί: Η στιγμή του ξυλοδαρμού δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων - Βίντεο ντοκουμέντο

Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών βρίσκεται πλέον βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται καρέ προς καρέ η άγρια επίθεση που δέχθηκαν δύο νεαροί στο Κορωπί.

Στα επίμαχα πλάνα από τζαμαρία καταστήματος που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha,καταγράφεται η στιγμή που μια ομάδα περίπου είκοσι ατόμων εγκλωβίζει και ξυλοκοπεί τα δύο θύματα ηλικίας 18 και 19 ετών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση διακομιδή τους στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο εργαζόμενοι του Δήμου τρέχουν να γλιτώσουν τους δύο νεαρούς από την ομαδική επίθεση.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο νεαροί προχώρησαν σε σχετική καταγγελία στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στους αστυνομικούς, η βίαιη συμπλοκή εκτυλίχθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα. Το οπτικοακουστικό υλικό επιβεβαιώνει τη βιαιότητα των χτυπημάτων και αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των δραστών.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν οι σκηνές βίας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους δεκαέξι εκατοστών, το οποίο έπεσε από τους δράστες. Τ

Διαβάστε επίσης