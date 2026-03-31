Από αύριο το απόγευμα μπαίνει η Αττική «στο στόχαστρο» της κακοκαιρίας - Οι τρεις κρίσιμες ώρες

Μία έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές, κυρίως το νότιο και το ανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας και τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία Erminio θα ενταθεί ραγδαία από το απόγευμα και θα διαρκέσει έως αργά το βράδυ, φέρνοντας ισχυρά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους στο Νότιο Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος μιλώντας στο Νewsbomb σημείωσε:

«Την Τετάρτη 01/04 περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ξεκινάνε τα φαινόμενα στο νότιο όριο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα πιο σημαντικά θα είναι στην ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία και από το απόγευμα και στην Αττική».

Στην Αττική, σύμφωνα με τον ίδιο: «Θα αρχίσει να βρέχει από το πρωί, τα πιο σημαντικά όμως φαινόμενα θα τα δούμε από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν λίγο μετά τα μεσάνυχτα».

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά, με εξαίρεση τα νυχτερινά, τα οποία θα είναι κλειστά. Ο λόγος, όπως εξηγείται, είναι ότι τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν οι μαθητές των νυχτερινών σχολείων θα μετακινούνται:

«Το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης θα είναι οι πιο δύσκολες ώρες για την Αττική. Περίπου 19:00 με 22:00 θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα», διευκρίνισε ο κ. Γιαννόπουλος.

Σε ό,τι αφορά τους ανέμους ο μετεωρολόγος ανέφερε: «Οι άνεμοι θα είναι πολύ θυελλώδεις, με ένταση έως 9 μποφόρ και τοπικά 10 μποφόρ, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Γι’ αυτό και στις περιοχές Ρόδο και Καστελόριζο, οι σχολικές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο για τις βροχές αλλά και για τους ανέμους».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου, οι βροχές στην Αττική θα είναι κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, ενώ το πρωί αναμένεται μόνο πρόσκαιρη ασθενής βροχόπτωση:

«Το πρωί δεν θα έχουμε ιδιαίτερα φαινόμενα, θα βρέξει λίγο, αλλά τα πιο δύσκολα φαινόμενα τα περιμένουμε το απόγευμα», τόνισε.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, κυρίως σε περιοχές όπως η Ανατολική Θεσσαλία, η Χαλκιδική και τα Δωδεκάνησα, ενώ από την Παρασκευή και μετά αναμένεται βελτίωση του καιρού, με μικρά διαστήματα βροχών και σταδιακή επιστροφή σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες 18-20 βαθμούς Κελσίου από τη Μεγάλη Δευτέρα και μετά.

