Καιρός: Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία μείνουν κλειστά αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

Κλειστά τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί αύριο και Πέμπτη στον Μαραθώνα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο δήμος Μαραθώνα αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα ΚΔΑΠ την 1η και στις 2 Απριλίου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Η περιοχή του Μαραθώνα αναμένεται να δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής, με κίνδυνο πρόωρης έναρξης των φαινομένων πριν τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης και συνεχόμενες βροχοπτώσεις μέχρι το πρωί της Πέμπτης.
  • Ο δήμος έχει θέσει τις υπηρεσίες και τις εθελοντικές δυνάμεις σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών.
  • Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ότι όπου τα σχολεία κλείνουν λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης, εφόσον είναι εφικτό.
Σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε ανακοίνωσή του.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Κλειστά τα σχολεία αύριο και την Πέμπτη στον Μαραθώνα

Την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Τετάρτη 1η και την Πέμπτη, 2 Απριλίου, λόγω των προειδοποιήσεων για τις έντονες καιρικές συνθήκες που αναμένονται, πήρε ο δήμος Μαραθώνα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, ανακοίνωσαν ότι σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ στον Μαραθώνα θα παραμείνουν κλειστά, έπειτα από το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο η περιοχή αναμένεται να δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Erminio, για την οποία όλη η περιφέρεια Αττικής έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αν και τα προγνωστικά μοντέλα προσδιορίζουν την έναρξη των έντονων φαινομένων από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης και μετά, το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν νωρίτερα είναι υπαρκτό, ενώ οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Έτσι, «με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και επειδή οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, όλες οι σχολικές μονάδες, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και τα ΚΔΑΠ του Δήμου μας δεν θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη, 1/4/2026 και μεθαύριο Πέμπτη, 2/4/2026», σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι «οι υπηρεσίες και εθελοντικές δυνάμεις του Δήμου Μαραθώνος βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Η EuroLeague αποθεώνει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού - «Η καλύτερη βάση οπαδών στον κόσμο»

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα - Οι «ξενώνες» που χρησιμοποιούσαν

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα μέτρα και για Τσίπρα - Καρυστιανού

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Άφησε για λίγο το αμάξι του και του το πήραν - Το βρήκαν την επόμενη μέρα στη Γλυφάδα

20:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Τουρκίας U21: Κατέρρευσε ενώ διαμαρτυρόταν στον διαιτητή - Βίντεο

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Η στιγμή του ξυλοδαρμού δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων - Βίντεο ντοκουμέντο

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μετά από μάχη φαίνεται να απελευθερώθηκε η δημοσιογράφος - Ανατράπηκε το όχημα διαφυγής των απαγωγέων

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία μείνουν κλειστά αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

20:03ΚΥΠΡΟΣ

Αναστάτωση στην Κύπρο για τη «διαστημική μέδουσα» που εμφανίστηκε στον ουρανό – Δείτε εικόνες

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 77χρονη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 82χρονου συζύγου της

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Από αύριο το απόγευμα μπαίνει η Αττική «στο στόχαστρο» της κακοκαιρίας - Οι τρεις κρίσιμες ώρες

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έγραψε ιστορία η Εθνική Ελλάδας Παίδων - Προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ U17

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στα Τρίκαλα: Νεκρός 28χρονος νοσηλευτής του τοπικού νοσοκομείου

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Αττική εν όψει της κακοκαιρίας Erminio – Οδηγίες και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

19:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Ο Βρούτσης απάντησε στον Λιόλιο και κατέρριψε κάθε ισχυρισμό του

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Aπαγωγή αμερικανίδας δημοσιογράφου - Εργαζόταν για BBC και Politico

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Στα λευκά «ντύθηκε» από το χαλάζι ο Πολύγυρος Χαλκιδικής

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε πρόεδρο ΗΑΕ για Μέση Ανατολή: Να προστατευθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι για παύση εχθροπραξιών

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Θα χάσετε βάρος πιο γρήγορα αν τρώτε τα ίδια γεύματα κάθε μέρα;

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Erminio: Μέχρι τι ώρα θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί στο Περιστέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Από αύριο το απόγευμα μπαίνει η Αττική «στο στόχαστρο» της κακοκαιρίας - Οι τρεις κρίσιμες ώρες

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία μείνουν κλειστά αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Η στιγμή του ξυλοδαρμού δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων - Βίντεο ντοκουμέντο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στα Τρίκαλα: Νεκρός 28χρονος νοσηλευτής του τοπικού νοσοκομείου

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μετά από μάχη φαίνεται να απελευθερώθηκε η δημοσιογράφος - Ανατράπηκε το όχημα διαφυγής των απαγωγέων

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Άφησε για λίγο το αμάξι του και του το πήραν - Το βρήκαν την επόμενη μέρα στη Γλυφάδα

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα μέτρα και για Τσίπρα - Καρυστιανού

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλική απάντηση στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε αμερικανικά αεροσκάφη: Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση - Δεν έχουμε αλλάξει θέση

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ