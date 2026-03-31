Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 77χρονη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 82χρονου συζύγου της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν εκ νέου στη σύλληψη της 77χρονης συζύγου του, λίγες μόνο ώρες μετά την αρχική της απελευθέρωση, με την κατηγορούμενη να αντιμετωπίζει πλέον διώξεις για ανθρωποκτονία.

Η δραματική ανατροπή στα δεδομένα προέκυψε από τα νεότερα ιατροδικαστικά ευρήματα. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε η σορός του ηλικιωμένου έδειξε ξεκάθαρες προθανάτιες κακώσεις. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η γυναίκα φέρεται να τον χτύπησε ξανά το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας του σοβαρό ισχαιμικό επεισόδιο το οποίο τελικά απέβη μοιραίο για τη ζωή του.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν από έναν γείτονα της οικογένειας. Φτάνοντας στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άτυχο άνδρα πεσμένο στο δάπεδο χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 82χρονος βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση εντελώς αβοήθητος για αρκετές ώρες, πιθανότατα από το μεσημέρι.

Αρχικά η 77χρονη είχε συλληφθεί με την κατηγορία της παράλειψης παροχής βοήθειας, επειδή δεν είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερη.

