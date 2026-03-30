Θεσσαλονίκη: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος του 82χρονου - Πήρε αναβολή για αύριο η σύζυγός του

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός την επομένη της αθώωσης της 77χρονης συζύγου του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του, για την οποία είχε συλληφθεί

Θεσσαλονίκη: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος του 82χρονου - Πήρε αναβολή για αύριο η σύζυγός του
  • Ο 82χρονος από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης πέθανε από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας
  • νεκροτομής.
  • Δεν βρέθηκαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας στον θάνατο του ηλικιωμένου.
  • Η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων και παράλειψη προσφοράς βοήθειας.
  • Η δίκη της 77χρονης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε για αύριο.
  • Η εισαγγελία διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και τον θάνατο του ηλικιωμένου.
Κανένα ίχνος εγκληματικής ενέργειας δεν διαπιστώθηκε από τους ιατροδικαστές που σήμερα πραγματοποίησαν νεκροψία νεκροτομή στη σορό του 82χρονου από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ο οποίος το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival ο θάνατος του επήλθε από ανακοπή καρδιάς ξεδιαλύνοντας έτσι τις υποψίες που υπήρξαν εναντίον της 77χρονης συζύγου του η οποία έχει οδηγηθεί δύο φορές ενώπιον της Δικαιοσύνης για ενδοοικογενειακή βία έναντι του 82χρονου.

Αναβολή πήρε η σύζυγός του

Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης η οποία είχε συλληφθεί μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της.

Η 77χρονη κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο σύζυγό της μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται εκ νέου η σύζυγος του 82χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός την επομένη της αθώωσης της 77χρονης συζύγου του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του, για την οποία είχε συλληφθεί.

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφερε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή προκειμένου να ξεκαθαριστεί πώς έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο -τουλάχιστον από το μεσημέρι, ενώ η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα- και η 77χρονη στο μεσοδιάστημα δεν αναζήτησε βοήθεια.

Για τον λόγο αυτόν συνελήφθη για παράληψη προσφοράς βοήθειας

Novibet
