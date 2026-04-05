Αγρίνιο: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου ορειβάτη στον Άγιο Βλάση
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ αλλά και εναέρια μέσα σπεύδουν στο σημείο
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς ενός τραυματισμένου ορειβάτη στον Άγιο Βλάση, στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο 56χρονος ορειβάτης βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βλασίου του δήμου Αγρινίου και έκανε πεζοπορία για τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Συγγενικό του πρόσωπο κάλεσε τις Αρχές και ενημέρωσε για τον τραυματισμό του.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ αλλά και εναέρια μέσα σπεύδουν στο σημείο.
