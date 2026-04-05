Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι
Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αίσιο τέλος για τους οκτώ αγνοούμενους που αναζητούνταν σε φαράγγι της Εύβοιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, βρέθηκαν τα οκτώ άτομα που είχαν χαθεί στην περιοχή που βρίσκεται στο φαράγγι της Αγάλης στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στη Λούτσα Ευβοίας.
Στην περιοχή βρίσκεται δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
