Εύβοια: Εικόνες από το σημείο που κατέρρευσε το παλαιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο κέντρο της Χαλκίδας, όταν κατέρρευσε παλιό σπίτι την ώρα που περνούσαν περαστικοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προχωρώντας στον αποκλεισμό της περιοχής και σε ελέγχους για τυχόν κινδύνους από τα ερείπια.

Τα αίτια της κατάρρευσης αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν το περιστατικό στην παλαιότητα του κτιρίου και πιθανή στατική επιβάρυνση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο είχε πουληθεί πρόσφατα, ενώ κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες χωρίς να έχει, μέχρι στιγμής, εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια. Το γεγονός αυτό αναμένεται επίσης να διερευνηθεί.

Από το συμβάν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.