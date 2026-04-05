Χαλκίδα: Κατέρρευσε παλιό σπίτι στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο κέντρο της Χαλκίδας, έπειτα από κατάρρευση παλιού σπιτιού σε σημείο που περνούσαν περαστικοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να ελέγξουν για τυχόν κινδύνους από τα ερείπια.

Τα αίτια της κατάρρευσης αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παλαιότητα και πιθανή στατική επιβάρυνση του κτιρίου.

Διαβάστε επίσης