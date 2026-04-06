Νίκαια: Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη - Είχαν αρπάξει αλυσίδα από τον λαιμό 69χρονου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Δύο νεαροί ηλικίας 19 ετών συνελήφθησαν στο Πέραμα για βίαιη αρπαγή αλυσίδας από 69χρονο.
  • Οι δράστες προσέγγισαν το θύμα ως υποψήφιοι αγοραστές οχήματος και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν την αλυσίδα του.
  • Ακολούθησε καταδίωξη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που έληξε στον Κορυδαλλό με τη σύλληψη των δραστών.
  • Στο όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε η κλεμμένη αλυσίδα, η οποία αποδόθηκε στο θύμα.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και συνέργεια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Δύο άντρες ηλικίας 19 και ετών συνελήφθησαν το μεσημέρι της 5ης Απριλίου 2026, κατηγορούμενοι για βίαιη αρπαγή αλυσίδας λαιμού από 69χρονο στην περιοχή του Περάματος. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 69χρονο στο Πέραμα, παρουσιάζοντάς τον ως υποψήφιοι αγοραστές οχήματος που είχε προς πώληση. Με τη χρήση βίας, αφαίρεσαν την αλυσίδα λαιμού του θύματος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με όχημα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν το όχημα στη Νίκαια και ζήτησαν έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο 19χρονος οδηγός επιτάχυνε, οδηγώντας επικίνδυνα, ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας καταδίωξη μέχρι την περιοχή του Κορυδαλλού, όπου και το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν την αλυσίδα που προηγουμένως είχε αρπάξει, η οποία αποδόθηκε στον παθόντα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περάματος για απείθεια, ληστεία, επικίνδυνη οδήγηση και συνέργεια σε ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

