Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα δημόσιων υπαλλήλων για δωροληψία και εκβίαση

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ένας εφοριακός υπάλληλος και ένας συνταξιούχος υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατηγορούμενοι για δωροληψία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και απόπειρα εκβίασης.

Η υπόθεση αφορά επίσης άλλους 25 εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εντόπισε και αποκάλυψε τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, με σκοπό τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών σχετικά με επικείμενους φορολογικούς ελέγχους. Ο εφοριακός υπάλληλος ενημέρωνε τον συνταξιούχο, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε τις πληροφορίες σε επιχειρηματία, παρέχοντας «προστασία» στις επιχειρήσεις για την αποφυγή βεβαίωσης παραβάσεων.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία καταστηματάρχη, ο οποίος κατήγγειλε ότι του ζητήθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ μέσω τρίτου, για να σταματήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι και να αποφευχθούν πρόστιμα. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με διαρκή και δομημένη δράση.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος, απόπειρα εκβίασης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται δέκα δημόσιοι υπάλληλοι και δεκαπέντε ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για παρόμοια αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, κατασχέθηκαν 32.220 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση. Η δράση των εμπλεκόμενων περιελάμβανε συστηματική διαρροή στοιχείων για τις ημερομηνίες φορολογικών ελέγχων, δωροληψίες με εκβιαστικό χαρακτήρα, καθώς και προσπάθεια επιρροής υπαλλήλων άλλων φορολογικών υπηρεσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή. Παράλληλα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ενημέρωσε την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν οικονομικές διαδρομές των παράνομων εσόδων.

