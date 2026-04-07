Snapshot Στη νότια Εύβοια εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη το μεσημέρι της 7ης Απριλίου.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αποτελέσματα της νεκροψίας

νεκροτομής για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η παραλία Γαλάζια Λίμνη παραμένει αποκλεισμένη από το Λιμενικό και την Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές στη νότια Εύβοια το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου, έπειτα από τον εντοπισμό σορού στην παραλία Γαλάζια Λίμνη.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση.

Η παραλία Γαλάζια Λίμνη, όπου βρέθηκε η σορός, παραμένει αποκλεισμένη από το Λιμενικό και την Αστυνομία, που συνεχίζουν τις έρευνες.