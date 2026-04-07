Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη
Tα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής θα διαλευκάνουν την υπόθεση
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές στη νότια Εύβοια το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου, έπειτα από τον εντοπισμό σορού στην παραλία Γαλάζια Λίμνη.
Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση.
Η παραλία Γαλάζια Λίμνη, όπου βρέθηκε η σορός, παραμένει αποκλεισμένη από το Λιμενικό και την Αστυνομία, που συνεχίζουν τις έρευνες.
