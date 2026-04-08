Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα - Αναζητείται ανήλικος δράστης, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα έναν 17χρονο στην Πάτρα έχει προκαλέσει την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία κατά ενός ανήλικου για σωματικές βλάβες. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ σε κεντρική πλατεία της πόλης. Ο 17χρονος κατηγορούμενος, μαζί με άγνωστα μέχρι στιγμής άτομα, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, ασκώντας βίαια χτυπήματα με γροθιές και λακτίσματα στο πρόσωπο και το σώμα του θύματος. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες στον 17χρονο που δέχτηκε την επίθεση.

Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, οι Αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επιβεβαίωση της έκτασης των τραυμάτων και την υποστήριξη της δικογραφίας.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 17χρονου κατηγορούμενου, καθώς και των συνεργών του. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρή αντιμετώπιση της ανηλίκων βίας και την προστασία των νεαρών ατόμων από παρόμοιες επιθέσεις.