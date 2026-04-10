Πάσχα: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ - Τα τελευταία δρομολόγια

Snapshot Τις εορτές του Πάσχα θα ισχύσει ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων για λεωφορεία, τρόλεϊ και Μέσα Σταθερής Τροχιάς στην Αθήνα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα στις 00:20, ενώ το Μεγάλο Σάββατο στις 23:00.

Τα δρομολόγια του Μετρό, του Τραμ και των λεωφορείων θα τερματίσουν νωρίτερα το Μεγάλο Σάββατο, με τα οχήματα να αποσύρονται στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών για όλα τα οχήματα.

Την Τρίτη του Πάσχα θα ισχύσει έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων για τα λεωφορεία και τρόλεϊ.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό Γραμμή 1,2&3 και Τραμ) σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο (10-11 Απριλίου 2026).

Σήμερα Μ. Παρασκευή οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20 και το Μ. Σάββατο στις 23:00.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μ. Σάββατο θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,

από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,

από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,

από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,

από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,

από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης

Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.

