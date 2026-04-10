Τροχαίο στη Λαμία: Όχημα συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι - Τραυματίστηκε ο διανομέας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην οδό Αθηνών στην Λαμία, όταν ένα όχημα συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ο διανομέας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το μηχανάκι κατέβαινε την Αθηνών και το αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα, θέλησε να μπει στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Από το ατύχημα φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι ο νεαρός ντελιβεράς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας. Για μερικά λεπτά έκλεισε ο δρόμος μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα αλλά και το ασθενοφόρο.

Η τροχαία Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση για το συμβάν.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: