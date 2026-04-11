Σταυρούπολη: Κάρφωσε γυαλί στον θώρακα του συγκατοίκου του ύστερα από καυγά

Άγρια τροπή πήρε ένας καυγάς δύο συγκατοίκων στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με τον έναν εκ των εμπλεκομένων να καταλήγει στο νοσοκομείο και τον άλλο, στο αστυνομικό τμήμα.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες (10/4) το μεσημέρι και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, όπου και συνέλαβε έναν 37χρονο Αιγύπτιο, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 20χρονου συγκατοίκου του από τη Συρία.

Οι δύο άντρες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν επεισόδιο μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένουν, στην περιοχή της Σταυρούπολης, όταν ο 37χρονος τραυμάτισε με σπασμένο γυαλί τον 20χρονο στο αριστερό ημιθωράκιο.

Ο νεαρός τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.