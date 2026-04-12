Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη Τούρκου χθες (11/4) το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Ο 32χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή Χαριλάου και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.