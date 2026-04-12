Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου που εντοπίστηκε με τραύματα στο κεφάλι

Οι αστυνομικές Αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση δολοφονίας του 64χρονου άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες σε ρεματιά στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός από διερχόμενο πολίτη, κάτω από γεφυράκι κοντά σε ρέμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε σοβαρές και συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι. Από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από αντικείμενο που ασκεί ισχυρή δύναμη.

Η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι η ανθρωποκτονία πιθανότατα έγινε μέσα στην οικία του θύματος και στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Μέσα από τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, καθώς και από εργαστηριακές εξετάσεις και ευρήματα που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον 42χρονο.

Επιπλέον, η εμπλοκή του επιβεβαιώθηκε και από ιατροδικαστικά στοιχεία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης