Πάσχα: Γεύματα αγάπης από τον Δήμο Αθηναίων σε άστεγους και ευάλωτους πολίτες

Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μερίδων έφτασε τις 1.300

Πασχαλινό γεύμα αγάπης στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ρουφ, προσφορά του Δήμου Αθηναίων στους άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας.

Όπως κάθε Πάσχα, έτσι κι εφέτος, ο Δήμος Αθηναίων προσέφερε αγκαλιά αγάπης κι ένα πασχαλινό γεύμα σε άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες της Αθήνας. Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης πραγματοποίησε σήμερα, την Κυριακή της Λαμπρής, το καθιερωμένο γεύμα αγάπης στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ρουφ.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, προσφέρθηκαν πλήρεις μερίδες παραδοσιακών πιάτων και συνοδευτικών εδεσμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν αρνί με πατάτες φούρνου, σαλάτα εποχής, φρούτο, τσουρέκι, αυγό κόκκινο και αναψυκτικό.

Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μερίδων έφτασε τις 1.300, εκ των οποίων πολλές μοιράστηκαν και σε δομές φιλοξενίας της πόλης, όπως Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Εστία των Αθηνών, My Athens, Γιατροί του Κόσμου, Equal Society.

Για πρώτη φορά φέτος, το γεύμα αγάπης εξέπεμψε κι ένα περιβαλλοντικό μήνυμα, αξιοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες και σακούλες μεταφοράς, ξύλινα μαχαιροπίρουνα και κάδους κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.

«Σε μία ημέρα βαθιάς συμβολικής σημασίας, όπου η ελπίδα και η προσφορά αποκτούν ιδιαίτερο νόημα, η Αθήνα ανοίγει την αγκαλιά της. Προσφέρουμε όχι μόνο ένα γεύμα, αλλά κι ένα αίσθημα φροντίδας, αξιοπρέπειας και ανθρώπινης επαφής, σε όσους το έχουν ανάγκη», τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Με τη συμβολή εργαζομένων του Δήμου, εθελοντών και συνεργαζόμενων φορέων, το γεύμα αγάπης αποτελεί μία πράξη ουσιαστικής κοινωνικής μέριμνας, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν είναι μόνος στην πόλη μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, Νίκος Χρυσόγελος, ανέφερε πως «η φροντίδα και η έμπρακτη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων της πόλης αποτελεί καθημερινή πρακτική για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων.

Μέσα από μία συντονισμένη προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε σήμερα με το γεύμα αγάπης και αυτό το Πάσχα στεκόμαστε στο πλευρό χιλιάδων συμπολιτών μας, που δοκιμάζονται, ελπίζοντας να μεταδώσουμε μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, ελπίδας και ισχυρής κοινωνικής συνοχής».

