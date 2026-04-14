Αργίες 2026: Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο - Οι ημερομηνίες που απομένουν

Με τις διακοπές του Πάσχα να ολοκληρώνονται, η προσοχή στρέφεται ήδη στις επόμενες ευκαιρίες για ξεκούραση και μικρές αποδράσεις, καθώς το ημερολόγιο του 2026 εξακολουθεί να επιφυλάσσει ορισμένα ευνοϊκά διαστήματα για «ανάσες» από την καθημερινότητα. Το επόμενο τριήμερο δεν αργεί, αφού η Πρωτομαγιά φέτος πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μια σύντομη εξόρμηση, ενώ ακολουθούν και άλλες αργίες που προσφέρονται για καλύτερο προγραμματισμό μέσα στη χρονιά.

1 Μαΐου – Πρωτομαγιά (Παρασκευή)

1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα)

15 Αυγούστου – Δεκαπενταύγουστος (Σάββατο)

28 Οκτωβρίου – Επέτειος του Όχι (Τετάρτη)

25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα (Παρασκευή)

26 Δεκεμβρίου – Σύναξη Θεοτόκου (Σάββατο)

Ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις

Τα τριήμερα της Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος ξεχωρίζουν, καθώς προσφέρονται για σύντομες εξορμήσεις, ειδικά προς παραθαλάσσιους προορισμούς.

Πολλοί ήδη σχεδιάζουν μικρές αποδράσεις, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό για τα πρώτα μπάνια ή για στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

Οι αργίες που απομένουν δίνουν την ευκαιρία για καλύτερο προγραμματισμό, είτε για ταξίδια είτε για ξεκούραση εντός πόλης, λειτουργώντας ως πολύτιμα διαλείμματα μέχρι το τέλος του 2026.

