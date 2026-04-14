Καρδίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες της δολοφονίας του τραγουδιστή

Τη στιγμή που οι δύο ανήλικοι δράστες της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου, στην Καρδίτσα, διαφεύγουν από τον τόπο του εγκλήματος, αποτυπώνει βίντεο-ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, και δείχνει τους δράστες, ηλικίας 17 και 16 ετών, να τρέχουν από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος καλλιτέχνης στις 22 Μαρτίου.

Το οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για τη σύλληψή τους, καθώς ταυτοποιήθηκαν από τις κινήσεις τους και τα στοιχεία που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο νεαρών, ο τραγουδιστής τους είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν έφτασαν στο σημείο συνάντησης, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκαν, ο τραγουδιστής τούς ενημέρωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για την πληρωμή. Η ένταση κορυφώθηκε και οι ανήλικοι του επιτέθηκαν με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Σε ένα σημείο του υλικού, ο ένας εκ των δύο φαίνεται να πετά το μαχαίρι, επιχειρώντας να ξεφορτωθεί το φονικό όπλο.

Οι δύο νεαροί έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, ο 16χρονος έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.

