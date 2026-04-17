Εντοπίστηκε βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο με ναρκωτικά που παρέλαβε 27χρονος

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, χθες Τετάρτη 15 Απριλίου, στην Αθήνα, ένας 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει με ταχυδρομικό δέμα στην Ελλάδα περισσότερα από 1,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Το ταχυδρομικό δέμα αρχικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από τις ΗΠΑ, ενώ περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 940 γραμμαρίων.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την οποία εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα. Μάλιστα, για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην Ελλάδα βούτυρο κάνναβης σε παρτίδα ναρκωτικών, του οποίου η χρήση γίνεται με βρώσιμο τρόπο.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 3 κιλών και 553 γραμμαρίων, συσκευασία με παραισθησιογόνα μανιτάρια μικτού βάρους 74 γραμμαρίων, συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη μικτού βάρους 2 κιλών και 4 γραμμαρίων, 135 γραμμάρια MDMA, 90 γραμμάρια κοκαΐνης, 13 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, ένα κιλό βούτυρο κάνναβης, 4 ζυγαριές ακριβείας, 6 φωτοβολίδες, 2 καπνογόνα, 420 ευρώ, πλαστικοποιητής και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

