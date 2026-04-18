Αγρίνιο: «Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο» - Στη φυλακή Ρομά για άγριο ξυλοδαρμό νεαρού

Η επίθεση συνδέεται με αντίποινα για τραυματισμό δύο νεαρών ηλικίας 19 και 20 ετών

Δημήτρης Δρίζος

  • Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για σοβαρό ξυλοδαρμό Ρομά μετά από απολογία στον Ανακριτή Αιγίου.
  • Η επίθεση έγινε ως αντίποινα για τραυματισμό δύο νεαρών από ομάδα κουκουλοφόρων σε νυχτερινό κλαμπ.
  • Ο κατηγορούμενος και πέντε ακόμη άτομα επιτέθηκαν βίαια στο θύμα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και αφαιρώντας του 7.000 ευρώ.
  • Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε ένα καλάσνικοφ, αυξάνοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
  • Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη σύλληψη των υπολοίπων εμπλεκομένων και η δικαστική διαδικασία θα διευκρινίσει τις συνθήκες του περιστατικού.
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026, μετά την απολογία του στον Ανακριτή Αιγίου, ο άνδρας που κατηγορείται για τον σοβαρό ξυλοδαρμό Ρομά. Η επίθεση συνδέεται με αντίποινα για τραυματισμό δύο νεαρών ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι είχαν δεχθεί επίθεση από πολυμελή ομάδα κουκουλοφόρων ομοφύλων του κατηγορουμένου σε νυχτερινό κλαμπ.

Την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, μεσημβρινές ώρες, έξω από καφετέρια στην οδό Κορίνθου, ο κατηγορούμενος μαζί με άλλα πέντε άτομα, εκ των οποίων τέσσερα έχουν ταυτοποιηθεί, επιτέθηκαν βίαια στο θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapresss.gr ο δράστης προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο θύμα, φτάνοντας να του επιτεθεί με 22 κλωτσιές στο πρόσωπο. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε άμεσα μετά το περιστατικό.

Μετά την αρχική επίθεση, οι δράστες, δια της βίας, επιβίβασαν τον τραυματία σε όχημα και τον μετέφεραν σε απομονωμένη περιοχή της Φτέρης. Εκεί, ο ξυλοδαρμός συνεχίστηκε, με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, ενώ του αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ. Τέλος, ο τραυματίας εγκαταλείφθηκε έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Οι αστυνομικές αρχές της Αιγιαλείας, μέσω του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, προχώρησαν στη σύλληψη του βασικού υπόπτου. Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκε μεταξύ άλλων ένα καλάσνικοφ, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

