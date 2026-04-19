Συναγερμός για την εξαφάνιση 26χρονου από τον Εύοσμο

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε σήμερα, 18 Απριλίου 2026, την εξαφάνιση του Αλεξάντερ Μπάλλα, 26 ετών, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του. Η άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε αναγκαία, με στόχο τον γρήγορο εντοπισμό του και την προστασία της ζωής του.

Ο Αλεξάντερ Μπάλλα έχει ύψος 1,72 μέτρα, είναι εύσωμος, με καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Ένα διακριτικό χαρακτηριστικό του είναι η ελιά που φέρει στο πιγούνι. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μπεζ ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης.

Για την αναζήτηση του Αλεξάντερ έχει ενεργοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο.